【九龍不敗】鄧麗欣懷疑自己冇機會著婚紗　張晉：緊係有啦

電影《九龍不敗》昨天（18日）舉行首映禮，戲中主角張晉及鄧麗欣（Stephy）二人相識多年，不過這是他們第一次合作，張晉說：「數數手指真係第一次合作，之前見就見過，但就冇合作既緣份，但依家同公司見面多咗，希望之後會有更多合作。」

張晉在電影《九龍不敗》中與UFC拳王Anderson Silva對手，坦言相當有壓力。（陳順禎攝）

張晉在訪問中大讚Stephy是一位出色的演員：「其實Stephy嘅努力大家都有目共睹，佢戲入面飾演我未婚妻，咁當初唔熟佢，但我一到現場同佢合作，佢好快帶到我入戲。佢嘅演繹方式令到我入戲方面好有幫助，所以佢真係好好。」面對張晉的讚美Stephy十分感恩：「我想講拍嘅時候已經係兩三年前，我見到佢時候以為佢好Cool，因為大家都知道打得勁嘅人通常都好Cool，但原來唔係，合作得好舒服。」

張晉透露Anderson Silva是一個中國功夫迷。（陳順禎攝）

另外Stephy戲中需要穿婚紗在輕鐵跑步，這場戲Stephy回想起是戲中最難忘的一幕。提到婚紗，有記者問到Stephy有沒有機會穿真的婚紗時候，在旁張晉反應極大的說：「你唔好咒佢有冇機會，佢緊係有機會啦。」Stephy聽完大笑說：「希望有機會，係囉，有嘅。」