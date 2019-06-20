【九龍不敗】鄧麗欣不抗拒演女警　想以「憫情」回歸《龍咁威3》

由陳果執導、張晉、Anderson Silva、鄭嘉穎、劉心悠和鄧麗欣（Stephy）主演的《九龍不敗》今日（20日）上映，早前鄧麗欣抽空跟《香港01》做訪問，大談當中拍攝過程以及自己的近況。

鄧麗欣有份主演的《九龍不敗》將於今日（20日）上映。（梁碧玲攝）

首先鄧麗欣在《九龍不敗》飾演張晉的未婚妻，戲中講述一名變態殺人狂專殺女警，而鄧麗欣亦是受害人之一，張晉為了報仇及查出兇手，就會出現一連串的打鬥畫面和「瘋狂狀態」。



不會抗拒演女警

講到鄧麗欣其實多次擔任女警的角色，問到她會否抗拒時，她：「完全唔會，因為做覺得女警好型，而且發揮好多，女警唔一定係大家心目中咁Cool，好似《藍天白雲》咁，在工作上要表演出最硬淨一面，但去返現實生活時，佢都有自己軟弱嘅一面，咁成個人物就會變得好立體，都幾好玩㗎。」

鄧麗欣笑指今次的動作場面最好就是跑！（梁碧玲攝）

電影中未試過死得咁核突

而問到鄧麗欣今次在《九龍不敗》中會有咩大突破時，她笑指：「以我記憶我好似未試過咁樣俾人殺死……（係咪劇透？）其實都唔係秘密嚟㗎喇，都死得核突啲，喺電視入面未試過咁樣遇害嘅場面，意識上係恐怖啲。」其後電影公司方面補充，鄧麗欣是被殺後藏屍在紅白藍膠袋裡面，的確頗為嚇人。

掛住細個時候的大興。（梁碧玲攝）

掛念屯門和中學時光

眾所周知鄧麗欣兒時就讀屯門區的沈香林中學，在大興邨長大，今次在天水圍拍戲，又可以搭返細個成日會搭的輕鐵，她：「其實好耐無返去（大興），曾經都有返去，好想去返以前細個讀書、食Lunch、去粥舖的感覺，有試過喬裝返去，但已經完全唔同晒，想搵返以前的文具舖都無，不過都有個種感覺喺到嘅。」

《空手道》後揀劇本一定會有所謂。（梁碧玲攝）

《空手道》後揀劇本當然有所謂

鄧麗欣於去年憑《空手道》奪得「第24屆香港電影評論學會大獎」最佳女演員、「第12屆香港電影導演會年度大獎」最佳女主角，以及提名「第37屆香港電影金像獎」最佳女主角，問到此後揀劇本有咩要求時，她直言：「當然有所謂，但這種有所謂不是說揀劇本好挑剔，而是有責任地去揀，如果大家會因為我而入場睇戲，我希望大家唔會失望，所以在揀劇本和跟導演溝通時，儘量希望（揀到）自己最鍾意的劇本，套戲出到嚟係好嘅作品，在前期方面會花多點功夫，跟導演、編劇溝通多點，在揀選時會揀一點比較出色的劇本。」

鄧麗欣表示香港有好多新演員、新導演，我自己一定會支持。（梁碧玲攝）

期待以「憫情」回歸《龍咁威3》

講到早前有消息落實會開拍《龍咁威3》，鄧麗欣表示：「其實阿谷（谷德昭）有同我提過，我都等緊㗎！當時如果佢哋想搵我返去一齊玩當然非常開心，同埋香港好似好耐都冇咁搞笑嘅喜劇，我都幾期待，自己又好耐冇拍喜劇，成日拍埋啲好沉重嘅劇，拍返喜劇都幾開心。」

《龍咁威》時期仲係新人點忍笑？

最後問到鄧麗欣16年前拍《龍咁威》點忍笑？她直言：「忍唔到㗎！笑囉，NG囉！但係個時好啲嘅，因為個時係新人啱啱出道1年，所以喺現場係好緊張，緊張到都唔係好識笑，會比較謹慎小小。當年大家都拍得好開心，現場氣氛又好好，同埋我發覺我個角色都幾成功，可能個名好好聽『憫情』，到依家大家除咗會叫我做『阿寶』之外，都會叫我做『憫情』，大家都好期待憫情再出現究竟係點，嫁完黑人之後究竟會係咩生活，我自己都好期待。

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