【多圖】長腿女神李多熙獲讚「男友力」爆燈　用棒球棍扑車超瘋狂

韓國tvN電視劇《請輸入檢索詞WWW》現正熱播中，劇迷關注劇中提及的社會議題，例如網絡欺凌、入門網站操控搜索等話題外，主角林秀晶、張基龍、李多熙等人的互動亦令劇迷看得非常投入。當中，李多熙的表現獲不少劇迷大讚「男友力」爆燈！

李多熙除了擁有令人羨慕的修長美腿，還有過人膽識。（IG/@dahee0315）

李多熙現正拍攝電視劇《請輸入檢索詞WWW》（IG/@dahee0315）

李多熙在《請輸入檢索詞WWW》飾演入門網站Barro的社交部長車賢，外表高貴優雅，不過車賢時常路見不平，拔刀相助，例如林秀晶（飾演裴朵美）被惡意推上實時搜尋第一名，因而飽受網絡欺凌，有見及此，車賢聯同林秀晶一同破壞始作俑者的車；此外，車賢在升降機被人非禮，於是她向對方拳打腳踢。雖然車賢對付手法略為暴力，不過觀眾更欣賞車賢路見不為，為好友赴湯蹈火，更認為她比男主角張基龍更像林秀晶的男朋友！

車賢時常路見不平，拔刀相助，例如曾幫林秀晶一雪網絡欺凌之仇。（《請輸入檢索詞WWW》截圖）

車賢在劇中被非禮時，會毫不猶豫正面還擊。（《請輸入檢索詞WWW》截圖）

李多熙喺《請輸入檢索詞WWW》有幾勇猛？

+ 11 + 10 + 9

其實現實生活中，李多熙同樣非常「沙膽」。去年李多熙擔任SBS長壽綜藝節目《Running Man》嘉賓主持，與劉在石、李光洙等人遠赴英國拍攝，期間需完成空中機翼行走（Wing Walking）的懲罰，畏高的劉在錫和李光洙嚇得六神無主，相反李多熙坐上機翼時，神情無比輕鬆，獲在場主持和嘉賓大讚有膽色。戲裡戲外也如此膽色過人，難怪會成為新一代韓劇女神啦！

李多熙參與去年《Running Man》英國特輯，大膽挑戰機翼行走，過程毫無懼色。（《Running Man》截圖）

現實中李多熙都好勇！