《請輸入檢索詞WWW》藝人受網絡謠言摧殘　崔真實難忍打擊自縊亡

韓國演員林秀晶、張基龍、李多熙和全慧珍主演的tvN電視劇《請輸入檢索詞WWW》本月5日起，逢星期三、四晚上播出。《請輸入檢索詞WWW》以入門網站（即Google、Yahoo、Naver等網站）業界為背景，講述現今女性在職場打拼的故事。上星期四（13/6）播出的《請輸入檢索詞WWW》第四集中，演員韓民奎（邊宇碩飾）難忍遭受網絡輿論攻擊，被迫上絕路自殺的情節，不難令人聯想起已故女演員崔真實。

《請輸入檢索詞WWW》以經營入門網站為題材。（《請輸入檢索詞WWW》海報）

《請輸入檢索詞WWW》第四集講述韓民奎被爆出過往在牛郎店工作的影片，隨即成為網絡熱搜人物，雖然韓國最大入門網站之一Barro的網站社交部長車賢（李多熙飾）認為有關影片侵犯私隱，不過公司內部幾經爭論後，Barro和另一入門網站Unicon均未有撤下熱搜，導致韓民奎被韓國網民圍攻，名聲一落千丈，韓民奎甚至跪求Unicon理事撤下熱搜，但遭對方狠狠拒絕。韓民奎其後選擇自殺，因而再次登上韓國熱搜，更一度謠傳韓民奎已經離世，幸好經過搶救後，韓民奎得以保住性命。

第四集提及邊宇碩被爆負面新聞，入門網站商討應否撤下熱搜字眼。（《請輸入檢索詞WWW》截圖）

李多熙和林秀晶意見不一，最終決定保留熱搜。（《請輸入檢索詞WWW》截圖）

邊宇碩不堪輿論打撃而自殺，幸好最終獲救。（《請輸入檢索詞WWW》截圖）

《請輸入檢索詞WWW》逼藝人走上絕路情節逐格睇

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過去亦曾有韓星不堪網上流言而自殺，可惜最終搶救無效撒手塵寰。2008年，網上謠傳著名女演員崔真實向好友安在煥借高利貸，對方無法負荷巨大財政壓力，導致對方選擇於座駕燒炭自殺身亡，令崔真實飽受網民攻擊。造謠網民雖然曾致電崔真實，親口向她道歉，但崔真實仍未能開懷，加上早年經歷被前夫家暴和離婚，導致患上抑鬱症，最終，崔真實同年10月2日在家中上吊身亡，終年39歲。

2008年，崔真實被謠傳向好友安在煥借高利貸，迫使對方自殺身亡。（視覺中國）

崔真實之死不單令演藝界陷入悲痛之中，同時大眾亦意識到網絡謠言有可能構成巨大傷害，因此，為防止散播惡意和未經證實的謠言，韓國政府同年11月起執行俗稱「崔真實法」的《信息通信網法施行令修正案》，擁有10萬用戶以上的網站，網上留言時需實名登記，如有人認為有網上留言導致損失，並向網站提出請求，網絡運營商須於24小時內作出行動。不過，網絡惡意和不實流言至今仍然不斷，看來韓國政府除了推出法案之外，亦需要加強教育。