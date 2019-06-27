香港旅客被鳶搶走心愛小櫻公仔　日本節目點樣幫佢人肉搜「雀」？

日本是香港最熱門的旅遊勝地之一，必然在當地留下不少汗水和腳毛，但同時亦會不小心丟失隨身物品，若遇到這種情況，大家會怎麼做呢？香港人冼先生（音譯）在神奈川縣七里濱旅行，不慎被鳶搶走手上心愛的人偶，冼先生只能傷心歸家，還明言不想回到這片傷心地。他的日本朋友則透過Twitter呼籲網友幫忙尋物，沒想到吸引日本NTV節目《月曜夜未央》的注意，後續發展更令觀眾意想不到！

有香港人在日本旅行期間，慘被搶走心愛人偶，其日本朋友透過Twitter求助。（《月曜夜未央》截圖）

《月曜夜未央》節目組翻查資料，發現冼先生失去的人偶是《百變小櫻Magic Card》的主角小櫻，現時已經停產，若要買齊人偶，還有它身上的服飾、手機和飾物，價值高達四萬日圓（約港幣2,900）。為了追尋人偶下落，節目組利用食物公仔吸引鳶的注意，然後用公仔暗藏的定位設備追尋鳶的巢穴。然而，節目組抵達巢穴時，發現該食物公仔已變成碎片，因而推測小櫻人偶凶多吉少。

若要買下人偶，還有它身上的配飾，需花費四萬日圓（約港幣2,900）。（《月曜夜未央》截圖）

《月曜夜未央》節目組決定幫冼先生追尋小櫻下落。（《月曜夜未央》截圖）

睇下節目組點樣尋找小櫻！

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《月曜夜未央》最終沒有找到小櫻人偶，於是節目組竟然決定重金購入該小櫻人偶，並專誠來到香港，將小櫻人偶放在冼先生的家門口，為冼先生送上驚喜。雖然冼先生打開禮物盒時難掩興奮神色，用日語大叫：「小櫻回來啦！」但節目組旁白笑言當事人反應比想像中冷淡：「四萬日元加香港機票（價錢），完全不划算的冷淡反應。」原來冼先生看得出禮物盒中的小櫻，不是原本相依為命超過20年的人偶，不過冼先生也坦言感到驚喜，並承諾未來會再到訪日本。

《月曜夜未央》節目組未能成功找回遺失的小櫻人偶，惟有在網上買同款公仔，並專程來港送給冼先生。 （《月曜夜未央》截圖）

冼先生收到這份驚喜禮物，驚喜得不停講日文。（ 《月曜夜未央》截圖）

姑勿論《月曜夜未央》是真心幫人尋物，還是只想追求節目效果，《月曜夜未央》落力為素未謀面的香港人尋找和贈送心愛物品，過程確是既搞笑又感動。

雖然未能尋回本來的小櫻，冼先生也特別感謝《月曜夜未央》的幫忙。（ 《月曜夜未央》截圖）

逐格睇日本節目組送返小櫻畀冼先生