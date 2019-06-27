內地兩「演員」瘋狂抽水當紅藝人　網友鬧爆：為咗熱評冇下限？

時下有不少人為了「紅」，不惜以他人的名聲甚至性命做「賭注」，好似有些半紅不黑的明星，一時點讚別人的「壞事」之後取消，一時貼出令人誤會的照片後又刪除，更有國外網紅為了點擊率不惜殺人等，手段惡劣。

最近，微博上出現一個現象，有兩位「演員」，一位叫李詩詩，一位叫林冰冰。前者不停貼文，表示「做演員真的好難，壓力太大了」，希望網友給予鼓勵，還不時自誇演技超好，與當紅藝人蔡徐坤進行比較，自歎有實力、有夢想但卻不紅，引來不少網友大罵，更一度關閉評論功能，其後又向蔡徐坤道歉，還叫大家關注自己的作品等。

這位叫「演員李詩詩」的網友不停說自己是有實力的演員，還叫大家關注其作品，簡介中寫着代表作《我在一個人的角落》。（微博截圖）

而林冰冰則是專門轉發當紅藝人的微博，對其進行言語攻擊。說得最多的就是「只有我一個人不喜歡xxx嗎？」以及「xxx能活到多少歲，就看你們有多少讚了。」等類似話題。被抽水的藝人包括周杰倫、林志穎、胡軍、鄧超、鹿晗、范丞丞、林俊杰、李敏鎬、羅志祥、陳鈺琪等，全部都是粉絲幾百萬及以上的當紅明星。因此導致大批網友狂鬧，紛紛說「有多少讚你就捱多少刀」、「有多少讚你就下多少層地獄」等。而李詩詩同林冰冰的關注的人數分別是1萬幾以及6萬幾。

其實這兩位詩詩同冰冰並非真正的演員，網上沒有她們的資料之餘，有網友貼出一連串「演員x（各種姓氏）詩詩」的用戶，而且頭像都是用的和這兩位「演員」一樣的照片，想必是有網友惡搞，故意抽水。