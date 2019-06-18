梁裕恆爆楊明笑示威者有後續　自貼裸照認「抽水王」：冇人會幫我

近日《逃犯條例》的修訂是社會上最受關注的議題，15日落選港男梁裕恆（Flow）在個人社交媒體貼出多張疑似無綫劇集《機場特警》台前幕後Whatsapp群組對話截圖，其中顯示名稱為「M.Y」的用戶，看到一條「【有片】本網記者拍下示威者挖磚頭 遭四五人圍攻搶手機刪片」的新聞後，便留言：「佢老X成班癲X咗」。梁裕恆暗指「M.Y」是楊明的名字簡寫，而楊明日前接受《香港０1》訪問否認了相關指控。

莊思明在限時動態為男友楊明抱不平。（莊思明IG）

莊思明今日（18日）凌晨在限時動態為男友楊明抱不平，她寫道：「點解會有人洗晒啲嘢嘅？莫非身有屎？」雖然她指名道姓，但網友都說她正指經常發布完又刪除的梁裕恆。而及後梁裕恆在個人社交媒體貼出長文及裸背的照片，承認自己是抽水王，似是回應莊思明。

梁裕恆認為自己從來都不是個被管束的人，他寫道：「當日選香港先生，記者每次問我係咪想入娛樂圈，我的答案都是『一半半，未知！』我曾幾次對高層據理力爭，我諗TVB都睇得出我係一個完全不能被管束的人，而TVB文化，我諗大家都能想像得到！」又認為官僚體制無論是警察與消防都差不多：「為甚麼我去選香港先生？因為返消防其實返得好唔開心，詳細不說，簡單講消防嘅官僚體制文化同現在大家睇到既警隊一樣。」

梁裕恆貼出後背裸照，直認是為了嘩眾取寵。（梁裕恆IG）

梁裕恆又直言從小都愛打抱不平：「我由細到大都認為應該為弱勢發聲，黃心穎事件我唔係博上報，我亦唔係認為她沒有錯，只是同樣既錯，在娛圈或社會上太普遍，我認為我們不至於要置她於死地！？現在也接二連三爆出偷食或搞人老公事件，每位都安然無恙⋯⋯世事從來都不是1+1=2，如果她是後期才被人爆料，可能大家已經冇興趣理會，被人置於死地嘅可能係郭子豪或姚子羚。」

他說無論是6月9日的遊行，還是6月12日集會都有到現場，十分緊貼時事：「至於楊明，如果大家願意睇返我FB，6月9日我有上街遊行，6月12日我有到過現場，亦曾上過最前線，當晚我感受好深，明顯警方多次濫用暴力，那天有兩位示威人士命危，我不明白有人在Group內提及示威事件，因而有兩位TVB的工作人員憤怒退Group，楊明點解可以用一個咁嘅態度去對待呢件事？『嘩哈哈 走兩件』呢句說話，呢個態度，我認為十分輕挑，很過份！要鬧當然公開鬧，係個Group到鬧，我只會俾公司鬧俾群組內想擦他鞋的人鬧，我這個茄哩啡鬧大明星冇人會幫我，最終亦冇人知佢惡行！」

梁裕恆自問太熱愛健身工作而沒打算做娛樂圈。（梁裕恆IG）

至於貼出後背裸照，他直認是為了嘩眾取寵：「由2008年開始，我就狂批評共產黨，狂批評社會上的不公義，為咗錢去妥協我做不到，我自知不是做藝人的材料！不聽話，不虛偽！」又不打算在演藝圈活動：「如果你再問我，我會答你『我一早已唔打算做呢行』我不需要博上報，我只想做好我教練的工作！這照片是選港男前影，港男面試時高層問我點解要影呢啲相？我的答案是：有咩問題，我唔認為有問題！（現在Post出來是為了嘩眾取寵去吸引大家睇我的文字）」