餐廳員工拾獲王源＠TFBOYS「原味煙頭」　網民放售被指抽水

內地人氣組合TFBOYS的影響力果真巨大呀！早前團員之一的18歲王源，因為被踢爆在公共場合（室內）食煙引起軒然大波，除了震驚兩岸三地媒體之外，就連英國媒體BBC都大為報道。雖然事後他都有公開道歉亦獲得粉絲們的諒解，但近日就有人借用他的名聲，兜售號稱是他食過的「原味菸頭」，還喊出高達31萬人民幣（約35萬港幣）售價販賣，令一眾網友O晒嘴簡直無言以對。

王源在中國非常多粉絲。（王源微博圖片）

作為中國新生代歌手﹑演員王源擁有大量粉絲，又多次代表中國遠赴聯合國演講，被認為是中國最具「社會責任感」的公眾人物之一，給大家印象就是正能量﹑乖乖仔。所以自爆出他食煙一面，自自然然超越了眾人的想像，皆因在中國社會印象中「食煙」就被標籤為不良嗜好，所以大家才會崩潰。

因為王源食煙令他形象一度受損。（微博圖片）

王源食煙一事，就連英國廣播公司都大為報道。（微博圖片）

原以為王源出來道歉之後事件就告一段落，沒想到相隔一個月時間也不夠，又因為網友在網上販賣兜售號稱是他食過的「原味菸頭」，令他又再次成為討論對象。據該名網友指出他手上持有王源食過的煙頭殘渣，是王源食煙的餐廳中員工撿來的，經過特別渠道而轉展到他身邊。還標明為了該煙頭而做了高級無氧保護，歡迎有意的粉絲購買並可拿去化驗。被稱為只有一根的王源煙頭，總售價為31萬人民幣（約35萬港幣）而且包郵寄送，不可以講價。

網友開出31萬人民幣（約35萬港幣）販賣王源食過煙頭。（微博圖片）

網友一睇到這則貼文都O晒嘴，紛紛指責該網友為了錢真的是甚麼事都做得出，求他放過王源唔好再抽水，留言指出：「無聊」﹑「肯定騙人的」﹑「真是無語」…絕不相信有人會購買。其實只是單憑一個煙頭又真係令人難以相信，而且講到明可以驗DNA，那在驗之前又何來得知王源的真實DNA呢？網友都指出該販賣之人頭腦簡直想得太簡單，笑死眾人。