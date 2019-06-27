【港姐2019】參選佳麗麥淑螢曾做歌手　名校畢業盛產港姐冠軍

《2019香港小姐競選》日前展開首輪面試，接近150名參賽者盛裝出席會見傳媒，更有不少參賽者已經成為網民爭相討論的對象，成功彈起！其中不乏有選美經驗的選手、甚有名氣的KOL，當中由前港姐季軍莊思明提名、現年25歲的麥淑螢（Mary）樣子標緻甜美，形象陽光，原來曾以歌手身份出過道，亦拍過網絡電影，甚至曾在ATV（亞洲電視）做過主持，幕前經驗非常豐富，極有機會成為今屆大熱！

Mary笑言把參選港姐視作自己最後機會。（梁碧玲攝）

Mary曾在ATV做過主持。（ATV影片截圖）

Mary於中學時期已經能歌善舞，在香港大學經濟學系畢業後，為了追夢簽約Big Echo成為旗下藝人，更曾以藝名「麥晴茵」出過歌及參與三套網絡電影的演出，機緣巧合之下更有機會做ATV主持，因此認識了不少圈中人，人脈甚廣。演戲、唱歌、主持全部都已經嘗試過，Mary坦言考慮了很久才決定參選：「我當時離開ATV係因為皮膚唔好，休息咗三、四個月之後又好番，咁啱可以趕得切參選，想畀自己一個機會試吓，橫掂我都25歲，當試吓我究竟啱唔啱做呢個行業，如果TVB呢一關都過唔到嘅話，咁應該都證明我唔適合呢一行喇。」

Mary很喜歡唱歌。（麥淑螢IG：@mshukying）

她曾以成為歌手為目標。（麥淑螢IG：@mshukying）

首輪面試後，不少參賽者經已被網民瘋狂起底，而黑歷史亦相繼曝光，Mary有否感到擔心？「我啲朋友都有叫我快啲delete Facebook啲相，以前有好多好kai嘅相，佢哋都好驚畀人擺上網，哈哈！ 」如果真的要講自己的黑歷史，她笑稱自己在中學參加話劇表演時曾女扮男裝飾演「男主角」，所以有段時間都以「男仔頭」形象示人，更成為不少同校女同學的仰慕對象：「我當時剪頭髮都係為咗舞台劇，為咗話劇或者拍劇犧牲少少其實都冇咩所謂，頭髮又會長番，同埋其實都唔係差好遠啫，我以前短頭髮都幾靚吖！」

Mary中學時期曾經以短髮示人。（照片由受訪者提供）

Mary的母校嘉諾撒聖瑪利書院盛產美女，港姐冠軍郭羨妮、曹敏莉、視后張可頤及舞台劇天后彭秀慧都是該校的畢業生，她笑言身為師妹壓力甚大，不過希望自己能像這幾位師姐一樣成功，視她們為目標：「梗係最好有冠軍㗎啦，但係邊有咁容易吖，可以入到決賽已經好開心！如果有機會都好想試吓拍劇，希望可以成為第二個郭羨妮！」

Mary視母校師姐曹敏莉、郭羨妮和張可頤為榜樣。（曹敏莉IG、郭羨妮微博、視覺中國）

Mary（中）獲好友莊思明（左）提名參選港姐。（麥淑螢IG：@mshukying）

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