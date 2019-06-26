【港姐2019】選美「常客」彭美詩成熱門　贏過國際賽事勁威水！

《2019香港小姐競選》周一（24日）開始進行第一輪面試，一眾參加者第一次見傳媒，不少參加者已引來網民議論紛紛。彭美詩（Mercedes Pair）今年26歲，其實也不算是素人，因為她本身是模特兒，又有拍過電影，外貌標緻的她絕對有機會躋身成為「大熱門」之列！

Mercedes面試當日的穿搭大方高貴。（梁碧玲攝）

Mercedes是中國﹑德國和西班牙混血兒，在香港土生土長，也是選美賽事的「常客」，2016年曾經參加過ViuTV的選美節目《美選D.n.A》，後來雖退選，參加了世界旅遊小姐，赴日本比賽，勇奪香港區的冠軍，後來更被日本模特兒公司簽下，今年年頭她又再代表香港前往柬埔寨參選「Miss World Noble Queen International 2018（2018 世界華貴小姐 ）」，奪得總決賽冠軍，認真威水！

Mercedes今次相信也是「大熱門」之一。（Instagram@mercedespair）

雖然Mercedes樣子美麗，但她曾說過曾經對自己的外表失去信心，因為香港的審美標準下，不少人話她肥和黑，反而她的外表就較符合歐美的審美觀。看來她現在已經重拾自信，有這麼多選美經驗的她，要入圍港姐相信也沒有難度！

Mercedes是選美比賽「常客」。（Instagram@mercedespair）

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