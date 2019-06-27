【港姐2019】馮盈盈師姐Mina成熱討　曾做空姐被揭有公主病？

《2019香港小姐競選》才剛剛進行首輪面試，有些參加者就已引起議論紛紛。據知，參加者楊慧敏（Mina）曾在國泰港龍航空任職空姐，而網絡上就有疑似對她當空姐時的指控，指她「公主病」。

Mina是馮盈盈在港大的同系師姐，今年參加了《香港小姐》。（資料圖片）

流傳的是網上平台Facebook專頁KA Secrets的內容，KA Secrets是國泰港龍航空的員工匿名投稿的地方。相關的內容有三則，發文日期也是在2016年7月，其中一則有︰「致港大校花米娜，呢個世界好危險，快啲返火星啦！快啲叫你屋企人買架私人飛機比你！等你日日做公主病crew（編按︰機組人員）啦！唔好喺度遺害人間啦！」另外一則也指控「米娜」工作態度差，當事人向「米娜」查問時，她以從小到大身邊的人都很愛錫她為理由。幾則Secrets都相繼指責一位叫「米娜」的空姐是「公主病」上身，「米娜」的英文也可譯為Mina，「港大校花」似乎也有所指，未知是否暗示為Mina？

Facebook專頁KA Secrets在2016年有人匿名投稿指責一位叫「米娜」的同事。（Facebook截圖@KA Secrets）

所謂「人紅是非多」，Mina同時被網民熱捧為冠軍級人馬，又指她跟日本AV女優麻倉憂「撞樣」。雖然仍未知她入圍與否，但現在人氣都經已爆燈了。

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