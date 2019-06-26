【港姐2019】馮盈盈重提當年參選被誤會為港大校花：Mina先至係

TVB綜藝節目《娛樂大家》今天（25日）進行錄影，不過在錄影前，客席嘉賓麥明詩（Louisa）竟然腳部受傷，需要立即叫駐台醫護人員包紮，馮盈盈也在現場顯得十分擔心。十分鐘過後，Louisa由工作人員扶出來跟大家說一聲是小傷：「其實啱啱喺化妝間行出來唔小心扭傷隻腳，不過都係一啲舊患。因為早兩日我就去咗滑水，我又唔係好識滑水已經扭傷咗。」

Louisa希望以後自己會小心一點，不要受傷，如果有男生照顧她會更加好。（梁碧玲攝攝）

另外昨天是《香港小姐2019》的首輪面試，Losuia和盈盈也是香港小姐出身，自然有關注昨天佳麗的質素，Louisa說：「每年我都好留意，特別今年有一位狀元，大家都係Facebook Tag我。而其他面試佳麗，佢哋都好勇敢嚟參選，都好期待會見到佢哋，因為之後我會同佢哋出外景。」

馮盈盈笑言自己也選完港姐已經幾年，想不到還有這麼多朋友來選美。（梁碧玲攝）

而其中面試佳麗之一Mina在會見傳媒時說是馮盈盈的朋友，讀書時期更一起參加過選美比賽，盈盈笑言：「佢同我都係同一間大學同一個學系，不過佢好謙虛，話同我係同學，嚴格來說我要叫佢一聲師姐，因為佢大我一年早過我畢業。我同佢讀書時候都有來往，一齊參加過模特兒活動。佢讀書時候都係校內風頭躉，佢讀書參加大專學界舉辦校花校草比賽，仲贏埋，我當初來參選有人話我係港大校花呢個美譽，我都答過係誤會，因為Mina先至有呢個港大校花美譽。」