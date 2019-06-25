【港姐2019】馮盈盈同學Mina參加港姐　網民竟然話似AV女優？

無綫一年一度的盛事《2019香港小姐競選》周一（24日）進行首輪面試，總共有139個參加者，當中有些本來已不乏名氣的KOL或者網絡紅人，好似蔡嘉欣（Kayan），比賽未開始已引起一番熱話。而當中也有走可愛日本妹風的楊慧敏（Mina），也是廣告模特兒，更有網民指她酷似日本AV女優麻倉憂，令Mina成功突圍而出。

Mina對著鏡頭大派心心和飛吻，非常kawaii！（梁碧玲攝）

25歲的Mina，在香港大學食物及營業學畢業，跟2016年港姐冠軍馮盈盈是同學。在2014年參加過雜誌舉辦的大專校花校草比賽成為三料冠軍，人氣超強。比賽當天她更大騷性感舞藝，又樣又有才藝！見Mina的IG上載過以前做空姐的制服照，相信她曾在國泰港龍航空當過空姐周圍飛。

現年29歲的麻倉憂同樣都是可愛甜美風。（IG圖片）

樣子可愛甜美的Mina，其實身高都有169cm，身形高挑勻稱。見她平時在IG都有分享自己做運動的動態，相信一定下了不少苦功。而網民已熱推她為冠軍，指︰「網民冠軍已定」，皆因網上有人指Mina跟日本AV女優麻倉憂「撞樣」，麻倉憂以樣子清純美麗見稱，更被日本網民稱為「國民初戀」。據知，Mina昨日見記者時，大派心心狂擺可愛甫士，一點也沒有怯場，更同傳媒講，盈盈都有叫她平常心，have fun！相信有網民「加持」，Mina更加狀態大勇啊！

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