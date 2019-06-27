【衝鋒隊2019】無綫網劇被迫停拍　高層樂易玲：同警民關係無關

去年回復自由身嘅林夏薇，復出拍《機動部隊2019》，開工一日劇集就被叫停。（微博圖片）

由無綫同香港警務處聯合製作嘅網劇《機動部隊2019》，由楊明、蔡思貝、張達倫等人主演下，劇集用上真人真事改編，於5月播出時反應不錯，大台即時再下一城開拍《衝鋒隊2019》，主題由PTU改為拍EU，一連四集令觀眾更為了解EU嘅工作性質，演員有方力申、林夏薇及陳敏之。

大台網劇《衝鋒隊2019》上月已開拍，監製李志倫證實暫時停工，但未有透露原因。（微博圖片）

《衝鋒隊2019》於6月初已舉行開鏡拜神儀式，而林夏薇、方力申等人亦已拍攝部份外景，點知有消息指由於《逃犯條例》緣故，警民關係愈見緊張，故無綫決定即時停拍劇集，目前仲未知幾時復工。對於劇集停拍一事，無綫高層樂易玲就話只係暫停拍攝而非唔再拍：「因為由頭到尾警察都比咗好大support，就大家所見，第一輯除咗演員之外，警察都有出鏡，咁而家警察咁忙，又點拍呢？」樂小姐又指出劇集只係開咗1日工，所以影響唔算好大。「如果復拍度唔到演員個期，換人都唔會太大影響。」至於有指無綫係因為擔心警民關係而停拍，樂小姐就極力否認有關傳聞。而身為男主角嘅方力申就透過助力表示：「今日監製已回應有關《衝鋒隊》嘅嘢，我沒有補充，等待公司進一步通知，謝謝。」

同劇仲有王合喜。(微博圖片)