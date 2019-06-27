【EPIK HIGH香港演唱會】相隔4年再開騷 Tablo：我係Haru爸爸

【EPIK HIGH香港演唱會】相隔4年再開騷 Tablo興奮大叫：我係Haru爸爸！

有「Hip Hop詩人」之稱的韓國組合EPIK HIGH今日（27/6）假九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉行「2019 EPIK HIGH in HONG KONG」，今次是3位成員Tablo、Mithra Jin和DJ Tukutz繼2015年後，相隔4年再度來港舉行演唱會，自然吸引不少韓國Hip Hop迷捧場。

今次是EPIK HIGH繼2015年後，相隔4年再度來港舉行演唱會。（梁碧玲攝）

EPIK HIGH一開場表演今年推出的新專輯《 sleepless in ____》的收錄曲《In Seoul》，還有2017年人氣歌曲《NO THANXXX》，全場樂迷不斷揮手和尖叫和應，之後向來幽默的三人用搞笑形式互相介紹，例如Tablo封DJ Tukutz為「超模」（Super Model），又指Mithra Jin是隊內的可愛擔當，至於Tablo過往曾與愛女Haru參加綜藝節目《超人回來了》，「女兒傻瓜」形象深入民心，所以輪到Tablo自我介紹時，他直呼：「我係Haru爸爸！」立刻得到全場歡呼！