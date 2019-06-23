【EPIK HIGH越洋專訪】難忘香港雨中起舞　大談與BTS等人合作原因

韓國組合EPIK HIGH將於本月27日舉行「2019 EPIK HIGH in HONG KONG」，今次演唱會是EPIK HIGH繼2015年後，相隔4年再度來港演出，而這4年間，EPIK HIGH推出兩張唱片，與不少音樂人合作，去年更離開合作7年的舊東家YG娛樂，自立門戶重新出發，並於今年3月發行迷你專輯《sleepless in __________》。最近，EPIK HIGH接受《香港01》越洋專訪，大談再度來港感受，介紹新專輯，與音樂人合作的契機等。

EPIK HIGH舉行香港演唱會前，特意接受《香港01》越洋專訪。（EPIK HIGH提供）

暌違4年，EPIK HIGH終於再次來到香港演出，而三位成員亦表示每次來港都非常開心，其中一個最難忘的香港回憶既不是太平山頂，亦不是點心，竟然是蘭桂坊！Tablo透露上一次來港時，一行人到訪蘭桂坊，當時正在下雨，不少人仍跑出馬路跳舞，而DJ tukutz更和一大班素未謀面的人跳得起勁，令EPIK HIGH留下美好回憶，難怪三人都非常期待今次香港演出啦！

EPIK HIGH過往數度來港表演，包括2012年MAMA亞洲音樂大獎。（視覺中國）

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EPIK HIGH一向會和不少年輕音樂人合作，包括BTS防彈少年團成員Suga、IU、吳赫、LEE HI、WINNER的宋旻浩、樂童音樂家的秀賢等等，究竟EPIK HIGH會根據甚麼準則挑選合作歌手呢？原來不外乎兩大元素：互相喜歡和尊重：「非常幸運和感激的是，他們（音樂人）尊敬我們，在這樣的關係合作，就會發現非常有默契，工作過程愉快，然後成果也往往比我們想像中好。」EPIK HIGH所言非虛，皆因與IU合作的《戀愛小說》、和Suga的《Eternal Sunshine》，還有和吳赫的《Home is far away》均橫掃各大韓國音源榜，實在是近年廣為流傳的人氣歌曲，所以EPIK HIGH當然非常滿意合作成果啦！

EPIK HIGH與多位歌手合作炮製人氣歌曲，BTS的Suga就是其中之一。（Viu《K1頭條》提供）

與EPIK HIGH合作過的歌手

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今次訪問中，EPIK HIGH還談及新專輯《sleepless in __________》和香港演出，各位粉絲想更了解EPIK HIGH的話，就要點撃睇片啦！

想深入了解EPIK HIGH的專輯和香港演唱會，就要點撃睇片啦！（EPIK HIGH提供）

Epik High專訪片段