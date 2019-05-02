EPIK HIGH事隔4年重磅回歸　6月27日再開香港演唱會

韓國殿堂級Hip-hop組合EPIK HIGH宣布，相隔4年將再次訪港，舉辦《2019 EPIK HIGH in HONG KONG》，與香港樂迷作近距離接觸。EPIK HIGH踏入出道第16年，推出過多首金曲包括《Happen ending》和《Don't Hate Me》等，最近與CRUSH合作的《LOVEDRUNK》也有着非常高的人氣。

距離EPIK HIGH上次在香港舉辦演唱會，已經是2015年。去年組合3位成員Tablo、DJ Tukutz和Mithra Jin離開舊東家YG娛樂後，簽約OURS Company重新出發。三月率先發行新專輯《Sleepless in __________》後，隨即在歐洲和美國等地展開一連串巡演，每次都獲大量當地粉絲入場支持。完成7天內開7場演出的歐洲巡迴結束後，EPIK HIGH也坦言是一個非常大的體力考驗，可是見到粉絲熱情的支持，立即令他們充滿能量。

EPIK HIGH在海外的巡演場場爆滿，粉絲更有機會與成員超近距離接觸。（網上圖片）

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而EPIK HIGH當然沒有忘記一直在外地，默默支持的香港粉絲。因此宣布相隔4年後，將於6月27日，假九龍灣國際展貿中心Rotunda 2舉辦演唱會《2019 EPIK HIGH in HONG KONG》。除了當晚的高水準演出，以及將陸續公布的粉絲福利外，EPIK HIGH最希望通過音樂，安撫為任何原因而失眠的人，與粉絲過一個如專輯名稱一樣「Sleepless in Hong Kong」的晚上。

EPIK HIGH事隔再來香港，門票即將於本月9日公開發售。