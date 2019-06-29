【專訪】廖子妤由馬拉來港發展　比港人更熟悉香港：心安就係家！

廖子妤（Fish）是來自馬來西亞的香港演員，2012年，她22歲決定隻身來港發展，時間回撥至一年前的夏天，這是她第一次來香港，她還記得，那次短暫地過來5天，寓工作於旅遊，回去馬來西亞後卻對這片彈丸之地念念不忘，激發她再次尋找來港工作的機會。她在IG記得當時的心情：「翌年7月1日，我穿著不合天氣的棒球外套，拖著綠色的行李抱著一隻大的粉紅色兔子娃娃來到了銅鑼灣；人頭湧湧、眼前的景象很是震撼。悶熱、潮濕、湧動，像是用濕毛巾被摀住口鼻地度過了我在香港的第一個夏天。」屈指一算，今年已經是第八個年頭，她已經成為了真真正正的香港人。 髮型：Zap Tang@Essensuals.hk 服裝：initial fashion 攝影：葉志明 短片：吳志豪、陳錦超 剪接：陳詩敏 場地提供：The Stadium

廖子妤認為香港對她而言有特別意義，皆因她自細讀香港的書、看香港的電影，聽香港的歌長大，某程度上，這些構成她今天的想法。（葉志明攝）

永遠保持安全距離 現在仍不慣搭枱

廖子妤指，剛來香港時有很多的不習慣，她拋出一個四字詞，叫「安全距離」，「（意思）即係每個人之間應該有一個距離，如果一侵犯呢一個距離，佢就會感覺不安，我開頭真係好唔習慣。即係搭升降機、搭港鐵，大家都黐得好埋！搭枱其實我係到而家都唔慣，我第一次喺香港搭枱，對面有個唔識得嘅人，我膝頭哥掂到佢膝頭哥，我就即刻坐直個人，唔想掂到佢。」不慣還不慣，她始終覺得「近距離接觸」是香港其中一個特別之處：「我覺得香港人係好特別，安全距離好近，因為俾呢個城市迫出嚟，香港太逼，所以每個人都迫不得已要縮短安全距離，但係個心好遠，即係生理上可以好靠近，但心理係好排斥。」

當今時勢，在香港生活要心安難度極高，然而相比馬來西亞，廖子妤坦然說這一刻關心香港多一點，緊接著立刻想起怕馬來西亞的親戚看到會不開心，她說：「我一年有90％時間都喺香港，有時啲街、路、地方，我覺得我仲熟過香港人。因為我搬過好多次屋，住過好多地方，我就會知道某啲區邊到有好嘢食或者條路點行，我覺得有時會熟過香港人。」（葉志明攝）

雙重身份 直認介意被排斥

廖子妤在香港生活多年，連朋友們都漸漸忘記了她是馬來西亞人，但每當有一些重要事情發生時，很多人就會突然想起，馬來西亞才是她的家鄉，比如政治環境。「去到某啲議題嘅時候就會忽然喚醒佢哋：『咦你唔係香港人喎。』佢哋又會話：『你都唔怕啦，你又可以返去。』其實呢句說話對我有啲Hurt！我點返去？我由22歲嚟香港，事業基礎都喺到，呢7、8年我一直都喺到，只係間中返去休息。我嘅朋友、談戀愛、養咗隻貓，我其實所有嘢都喺香港。」所以她才會介意被排斥，是一種身份認同上的排斥，無色無臭，但直入心坎，「當然好多人講呢啲說話係冇心，但就我嘅立場而言，我覺得我冇退路。馬來西亞同香港對我嚟講一樣重要，一個係我出世成長嘅地方、一個係我建立、擁有所有嘢嘅地方，兩個地方對我嚟講都係家。」言者無心，聽者有意，面對身邊數之不盡的無心快語，偏偏就變成她其中一個心魔，要克服它，其中一個方法，就是領取香港身份證。

廖子妤在低潮時對自己的身份認同亦有過懷疑：「我曾經有段時間覺得自己兩面都唔係人，或者而家偶爾都有呢種感覺，但當我返馬來西亞又會掛住香港，當喺呢到又會掛住馬來西亞。」原來一切只因情緒作怪：「當我腦波弱嘅時候就覺得好似邊到都唔係我嘅家，但我我醒啲喇，諗返就係因為兩個都係我嘅家。」（葉志明攝）

家就是心之所在

然而即使有了身份證，是否代表「家」香港？或者對她而言，何謂「家」？「我覺得『家』係令我心安嘅地方，比如我喺外地拍戲就會好掛住譚仔、好想拮魚蛋、食牛柏葉、食魚皮餃，想食香港嘅嘢；或者好想見我香港嘅朋友、我隻貓。隻貓其實幾大程度上提升咗我對香港嘅歸屬感，因為返到屋企有隻貓等我，我有自己租屋、將佢佈置到我自己鍾意嘅感覺，心安就係家。」

廖子妤雖然人在香港，但仍十分關心馬來西亞的時事。2018年馬來西亞大選，實現了61年來的首次政黨輪替。Fish雖然在港工作忙碌，但仍特意飛回馬來西亞投票盡公民責任，她說：「有票唔係唔投啊嘛？雖然佢改變嘅嘢唔係咁多，唔係一朝一夕。雖然上年成功改朝換代，但其實佢內部機制一時三刻佢冇辦法大幅度改變，係要啲時間。因為有啲嘢積累得太深，但起碼我覺得係幾好嘅開始。」

Fish又認為社交平台扮演的角色尤為重要：「如果話係邊個促使打嬴呢場仗，我覺得係關社交平台事。社交平台令一啲原本唔關心政治嘅人都冇辦法唔睇唔知、冇辦法置身事外。以前就話睇唔到，而家訊息獲取咁方便，變相令更多人有公民意識、關心自己嘅地方、了解到自己嗰票嘅權利所以我覺得係好事。」在訪問的最後，廖子妤說：「如果有票，我覺得要盡公民責任，呼籲未做選民嘅朋友，有呢票唔係唔投啊嘛？」（葉志明攝）

初來乍到沒有錢 為$30而肉痛

說到對香港和馬來西亞的感情，廖子妤坦然說這一刻香港比較多一點，緊接著立刻想起怕馬來西亞的親戚看到會不開心，她解釋說：「我一年有90％時間都喺香港，有時啲街、路、地方，我覺得我仲熟過香港人。因為我搬過好多次屋，住過好多地方，我就會知道某啲區邊到有好嘢食或者條路點行，我覺得有時會熟過香港人。」

比香港人還香港人？所以錢對她而言，絕對是個大難題，尤其是當年廖子妤初來乍到，甚是拮据，一兩蚊都要算到盡：「我啱啱嚟香港嗰陣好窮，但又想有朋友，公司嘅Model會帶我出去玩，嗰陣我住銅鑼灣，佢哋約我去中環，但過咗尾班車我就冇港鐵返去；飲嘢係佢哋請，但的士錢都要自己畀㗎！我好記得嗰程車係30元，我好肉痛，因為30蚊我可以食兩餐。」

現在買報紙都要$10一份了，物價上漲速度之快，她感受最深：「我係見住吉野家下午茶餐野菜牛肉飯越來越貴，麥樂雞餐嘅價錢變動，連的士起錶價都由18變24，令我覺得香港通貨膨漲嘅速度幾緊迫！我而家賺到多啲錢想住好啲，但租金上漲嘅速度係最快，租金同薪金係一齊成長，所以永遠租唔到想租嘅哋方，因為追唔到。」所以活在香港，或者身為演員，總是處於愛與痛的邊緣，愈愛就愈痛。