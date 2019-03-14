【G殺】廖子妤想挑戰做新導演：好想同鎮宇哥合作

電影《G殺》昨日（13日）舉行首映禮，廖子妤（Fish）出席撐場，說到自己快將生日，Fish透露了自己的生日願望其實很簡單：「下個月就要去拍戲，希望喺拍戲之前可以放個假，因為我冇脫離過亞洲，所以想去歐洲，總之係有一個短嘅假期俾我去玩。」

廖子妤自覺挺幸運，入行以來遇上的角色都大不同，但自己就最期望拍打戲，而自己亦正在練體能。（陳順禎攝）

廖子妤憶起自己的20代時光：「我仲記得我20歲嘅時候發過一個噩夢，我夢到自己25歲，好驚，一瞓醒好彩仲係20歲。一眨眼原來我嘅20代就快完結，呢九年都過得幾開心，希望接下來嘅時間都可以好似我20代呢9年咁勇敢、有衝勁，唔會因為大個而多咗好多脆弱同害怕。」

廖子妤最想拍公路電影，並想在馬來西亞取景。（陳順禎攝）

Fish日前透露自己正在寫戲本，並想成為導演：「以前讀書嘅時候已經好想做導演，最近去咗導演會嘅春茗，主席話近四年有80個新導演，希望接下來嘅日子我可以加入新導演嘅行列，因為我都有好多自己想講嘅故事。」

問到會否自導自演，Fish稱自己不能身兼多職，最多只會客串。（陳順禎攝）

說到有機會做新導演，Fish顯得滿心期待：「我真係好期待，因為我以前到而家去Casting都係俾人Cast，如果我去Cast人又會點？我都幾期待有呢一日。」問到最想合作的前輩演員，Fish帶點羞澀地說：「我鐘意吳鎮宇，希望有一日可以同佢合作，無論係演員上，定係自己做導演，都好想同鎮宇哥合作。」