《我們不能是朋友》戲內各種Man爆搶愛郭雪芙　劉以豪現實勁宅

台灣人氣女星郭雪芙在台視、八大電視《我們不能是朋友》劇中，和閨蜜袁艾菲談心飲醉，酒意正濃之際，竟然打電話給曖昧對象劉以豪吐露心聲。身為霸氣十足的男主角，劉以豪在護花回家後，還用公主抱把郭雪芙送進房裡，徹夜陪睡。劉以豪鏡頭前型Chok爆錶，排戲時卻搞笑要把懷裡的郭雪芙抱去撞牆。

雖然拍戲空檔期間經常講笑整蠱郭雪芙，又會特登撥亂她剛整理好的瀏海，但劉以豪其實也常不自覺流露暖男性格，會在拍戲時小心護着好友，避免女方受傷或走光。就連郭雪芙也透露有一場戲是晚上在山上拍攝，因為着唔夠衫凍到騰騰震，沒想到劉以豪看到這一幕，竟默默幫她披上外套，還貼心將外套拉攏靠緊，讓郭雪芙笑說：「那時候並沒有在拍喔！當時真的覺得他有帥到！」

按圖看劉以豪在《我們不能是朋友》中Man爆的「總裁級」男子力▼

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劉以豪劇中演活自信滿分、勇敢追愛的「褚克桓」，廣受好評。但他仍認為自己和劇中飾演的角色是屬於不同世界的人，實在無法像褚克桓那麼擅長撩女仔：「在演這個角色的時候，真的有蠻大的障礙，因為身邊沒有這類型的人可以參考，常常需要靠馮凱導演的指點，還有自己去感受和理解。」有別於戲內男主角參加Party狂歡聯誼，他笑說平常和死黨最常做的聚會活動就是吃早餐：「我們一個比一個宅，群組名稱還叫『陽光宅男』。」

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