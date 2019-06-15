【我們不能是朋友】郭雪芙露鎖骨情挑劉以豪　誘惑失敗兼意外受傷

劉以豪與郭雪芙在台視、八大《我們不能是朋友》中上演搭帳篷露營戲碼，郭雪芙盛裝打扮露出性感鎖骨，卻為了撿一顆蘋果狼狽掉進水池，郭雪芙驚恐直呼：「跑進水池真的很恐怖，因為拍攝時間是在晚上，加上池底都是泥，看不清裏面還會有甚麼，好可怕！」

郭雪芙身穿洋裝、腳踩高踭涼鞋，在奔跑過程中誤判池水深度，導致膝蓋撞到石頭、腳被泥濘中的雜質割傷：「雖然很痛，而且感覺有無比多的細菌，但我沒辦法想那麼多，只能一直向前衝！」笑說回想起來，當時還真的滿腦子都只想着那顆蘋果。

郭雪芙（左）為撿蘋果受傷。（《我們不能是朋友》劇照）

劉以豪私下也熱愛露營，提起當初會接觸露營，是因為很喜歡大自然，加上有時候跟朋友小酌聊天之後不能開車：「但若是露營，就可以把所有事都湊在一起，能跟好朋友看着一把營火，喝點小酒，聊聊天聽聽音樂，然後又可以在大自然的環境裏面。」

但因為劉以豪都在非假日出現在露營地，引起店家好奇：「有些老闆可能比較年長，並不知道我是誰，甚至還會問『你是做什麼工作的？到底為什麼每次都可以這個時間來？』」讓他一時語塞，只能尷尬回：「我做動畫的啦！」

即睇《我們不能是朋友》劇照▼

+ 4 + 3 + 2

延伸閱讀：

Hey! Say! JUMP空降寶島 4帥電翻300台妹

王淨假結婚險窒息 美麗新娘憋尿到崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】