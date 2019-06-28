麥當娜MV重演同志夜店槍擊案　生還者及死者家屬怒斥︰傷口上灑鹽

現年60歲的樂壇天后麥當娜（Madonna）相隔4年，終於在6月中推出第14張個人大碟《Madam X》，昨日更發布了主打歌《Madellin》後的第二首歌曲《God Control》的新MV。今次MV就再次邀請到得獎瑞典導演Jonas Åkerlund執導，MV同歌名都充滿宗教色彩，更重演了夜店槍擊案慘劇，由於題材敏感，MV的評語都是好壞參半。

其實麥當娜過往的MV都非常大膽，雖然在《God Control》的MV正式開始前，有用字幕警告觀眾將會看到令人不安的場面，亦指槍械暴力發生於不同地方，並需要立即停止。MV開來就重演了一段長達35秒的夜店槍擊案，作70年代打扮的麥當娜與友人均被槍殺，最後搶手亦吞槍自殺。另外，片段中有幕棺材放滿教堂的場面，亦有詩歌班在葬禮上獻唱，令人聯想起2016年的同志夜店槍擊案。

當然少不了Madonna的勁歌熱舞（MV截圖）

上述慘案發生於美國奧蘭多，29歲兇徒在凌晨時分手持衝鋒槍及手槍，進入夜店亂槍掃射，造成50人死亡，53人受傷，最後29歲兇徒亦吞槍自殺。據外國傳媒報道，MV推出後有槍擊案的生還者Patience Carter受訪時表示，MV跟槍擊案非常相似，看畢後令她勾起慘痛的回憶，亦相信其他死者的家屬都不會好受：「我明白她（麥當娜）想大家關注槍械管制，但我不認為這是合適的方法。」

另外，麥當娜接受外國傳媒訪問時直言雖然《God Control》的音樂帶有Disco的元素，但當中想表達的議題是十分嚴肅：「這是非常諷刺的，因為我們經常都會到夜店玩樂，去忘記不快的事，但然而這些帶給人歡樂的地方都不安全。」她續指希望美國能夠達成槍械管制，不要讓無辜的人再白白犧牲。