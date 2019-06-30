【好日子．多圖】「少女陳煒」被網友嫌醜　吳嘉儀自爆有諗過整容

陳煒、黃智賢和張達倫主演的無綫新劇《好日子》正於翡翠台播出，劇情上星期便重組「卞慧晶」陳煒當年被侵犯的真相，原來施以毒手的是「齊萬碩」張達倫！不少觀眾都覺得這部份頗有追看性，又大讚飾演少女版陳煒的吳嘉儀（阿七）相當搶眼，幾乎80%出場時間都喊到癲，似是無時無刻都能夠從眼角咇出勁大滴眼淚。

堅持不用眼藥水扮喊

阿七接受《香港01》訪問時便指當初接劇本時已經嚇一嚇：「試過拍咗大半日外景喊戲，再返TVB接廠，食飯嗰陣直頭發吽哣，好彩有敖嘉年前輩幫我做心理輔導。」堅持不用眼藥水當眼淚的她，更指當時是靠回憶往日拍拖的傷心事逼自己喊：「最記得係拍之前劇組勒令我減磅，因為始終演女神煒哥嘅少女時代。（減咗幾多磅？）唔算多，5磅左右，最主要都係令塊面冇咁脹，少啲Baby Fat。」

吳嘉儀在《好日子》裏面是名副其實的大喊包，幾乎八成時間臉上都排上淚珠，好考功夫。（《好日子》畫面）

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《八時入席》上位後無以為繼 感謝綜藝監製何小慧

提到阿七之前憑處境喜劇《愛．回家之八時入席》（2016）「嘉莉」一角入屋，令當時入行只有一年的她成為無綫最幸運新人之一，但之後兩、三年卻好像無以為繼，接到的大多都是發揮空間不大的閒角，她坦言：「做完《愛．回家》後一個月好灰，曾經質疑過自己啱唔啱做電視演員，因為試過主動敲門搵嘢做，佢哋都係答『你做嘉莉入咗觀眾個腦度，冇咁快可以畀你演角色住』。」

所以阿七非常感謝綜藝科監製何小慧讓她在搞笑節目《最緊要好玩》演出，令她重拾自信：「之後又遇到十仔（吳冠宇）、德哥（潘嘉德）、小青姐（梅小青）等伯樂。其實初初我屋企人都以為我燉冬菇，因為近期播嘅劇都係訓練班初期拍，有發揮嘅一套都未播。」她又感謝經理人好照顧她：「佢不斷安排啲小品廣告同埋司儀畀我做。（都有萬幾、兩萬蚊收入？）差唔多啦！」

吳嘉儀在《愛．回家之八時入席》中飾演撰稿員「嘉莉」，與「Terry」李偉健有感情線。（《愛．回家之八時入席》畫面）

整容不整容 That's the question！

的確，比起很多同樣在演藝學院的同學，阿七的收入、工作量都比較穩定，但面對的壓力也比其他同學多：「做藝人要接受好多唔同嘅批評，如果係講演技我好接受，因為要吸收唔同意見先會進步，但其實好多時都係話我樣衰、肥，咁我都知公司好多靚女，相比之下我梗係做丑角啦，我自己都想做類似角色，但始終要等機會。」

會否跟風整容？阿七笑說：「入行前都曾經同姊妹講笑咁傾過可以整邊部份，但好難淨係整一Part，鼻太高又唔似香港人，對眼黐埋啲又似E.T.，整晒就驚朋友唔認得，同埋而家網絡咁發達，隨時俾人搵返啲舊相，到時瘀到爆。」她坦言最不滿意是自己的腿長：「整長啲就最好，因為腳長着咩都靚！（但你不時都貼水着相喎！）見呢排Fit返少少，多謝Fans鼓勵，同埋男朋友咁大方！」

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