【好日子】潘嘉德於TVB的最後作品　盤點金牌監製的十套神劇

由陳煒、黃智賢、張達倫主演的無綫劇集《好日子》由金牌監製潘嘉德德TVB最後一部作品。其實近年潘嘉德所監製的劇集多次輕鬆貼地為主題，而且喜用「食字」gag，無論人名地名都總能給觀眾驚喜。

【婚姻合伙人】食字食到出神入化 人名地名不及終極彩蛋咁難搵！

例如在《好日子》中，陳煒的名字叫「卞慧晶」，是一名小學老師，名為「Miss Bin」；余思霆劇名為「楊沖」（洋葱）等等。但其實潘嘉德的才華並不止如此，他曾經監製過多部經典名作，例如《刑事偵緝檔案》（1995）系列以及《鑑證實錄》等。

潘嘉德監製過的10套經典劇：

+ 6 + 5 + 4

仲有《卡啦屋企》呢部經典中的經典！而家都重播緊！（電視宣傳封面）

曾經捧紅過馬國明、黃智雯、林秀怡

大家知道，不少監製都總有幾位愛將，例如王心慰愛鄭嘉穎、梅小青愛佘詩曼、劉家豪愛黃宗澤等等，潘嘉德亦不例外，他最喜用的演員就是林秀怡，總共有11次之多，例如較早前播放的《婚姻合伙人》中，由她飾演的Ruby佔很重戲份，表現亦非常突出。而另一位愛將即是合作10次的黃智雯。去年黃智雯憑《三個女人一個「因」》方以因一角獲得多項肯定大獲好評，她在台上領獎的時候，往往都會多謝潘嘉德的重用。說到馬國明，雖然二人合作過只有3次，但馬明正因為《On Call 36小時》中飾演「張一健」（一件頭）而首次奪得「我最喜愛的電視男角色」（2012），為日後在各劇集中擔任男一的重要基石。

左起）馬國明、黃智雯、林秀怡。