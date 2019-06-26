【好日子】朱敏瀚余思霆著情侶裝放閃　Brian氹扭計女友有絕招！

朱敏瀚（Brian）、余思霆周三（26日）以情侶檔出席商場活動，現場兩人的交流細節都散發著粉紅泡泡、羨煞旁人，Brian就說因為正值電視劇《好日子》的宣傳期；「就會多咗一齊出嚟，今日就係正正式式兩個第一次出商場活動。」朱敏瀚穿著粉紅色套裝，而余思霆則穿著粉紅色一字膊連身裙，二人皆以粉紅色為主調，顯然是有特別配合過，但Brian就稱他們私下很少穿情侶裝：「因為我自己比較鍾意著黑、白色，偏向簡單嘅顏色，佢都著咗黑、白色就會變咗情侶裝，但唔會好似今日咁特別去夾。」

朱敏瀚和余思霆穿粉紅色情侶裝出席活動，又在現場大放閃光彈！（陳順禎攝）

在活動中二人要互相為對方畫畫像，二人都十分有默契不約而同地畫了豬的畫像，思霆就解釋豬等於朱敏瀚的「朱」，而Brian則畫了個小女孩卻有豬鼻，笑稱女朋友再吃那麼多就會變成豬，在現場大放閃光彈。余思霆接受訪問時就解釋說：「唔洗做嘢時就會肥少少，要做嘢嘅時候就知道要控制（體重），要做Gym Keep返。」Brian又分享近來開始二人會一起做Gym，問到會否親自教女友時，他否認說：「有個教練幫我哋，希望可以做到一對Fit嘅男女，畀大家見到健康嘅形象。」

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朱敏瀚和余思霆又會教對方語言，Brian說：「我有教佢廣東話，反過嚟佢都有教我國語。開心嘅係前幾日我哋成班朋友玩遊戲，我提議話不如用國語溝通，啲朋友都讚我國語好咗。」旁邊的思霆甜蜜地說：「係我講㗎！」思霆又分享因為語言問題發生過不少趣事：「我做主持會有時會講錯嘢俾人笑，有時會將某啲字唔小心講成粗口，講錯咗大家就會大笑。因為我自己唔知自己講錯，然後大家忽然開始笑。」說到二人的相處之道，思霆說兩人很少會有Argue：「但我一時時會扭計。」Brian在旁邊說：「我哋好少嗌交，因為知道嗌交冇用。」Brian又說氹思霆的絕招是買薯條，思霆則在旁邊附和著，甚是甜蜜。