【朱千雪結婚】5大網民封為女神的理由　唔止樣靚有學歷咁簡單

「2012年香港小姐」季軍朱千雪今日（6月28日）於她生日的日子，同時在IG以及Facebook宣佈與拍拖5年的醫生男友結婚。「我們懂得建立屬於我們的友誼，屬於我們的感情，而現在也要開始建立屬於我們的生活」不少圈內或圈外朋友都紛紛留言祝福一對新人。

朱千雪宣佈與拍拖5年的Justin拉埋天窗，好Sweet吖！（Facebook圖片 / Tracy Chu 朱千雪）

朱千雪結婚了，新郎不是我。朱千雪女神與男友Justin結婚，簡直是郎才女貌、天作之合。不過，有人歡喜就有人愁，「千雪BB」自出道而來，都一直深受香港市民喜愛，就連出名「手下不留情」、要求高兼眼角高的網民都對她愛護有加，每逢有她出現的場合、電視節目又或是劇集，都例必捧場讚賞。不少網民更直認她就是自己的夢中女神，以親暱的叫法「千雪BB」（又或是Tracy BB）稱呼她，更選她為「十大最索港姐」。



到底，朱千雪（Tracy）有甚麼獨特之處、個人魅力，而令她成為網民的至愛，以及他們的「千雪女神」呢？

重溫朱千雪在《3日2夜》表現：



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以下為大家歸納其中五點：

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第一至第三點：

+ 8 + 7 + 6

朱千雪自出道以來都受到不少人喜愛，更被網民稱為「女神」以及「千雪BB」。（網上圖片 / tracytschu）

最重要的第4、第5點：

+ 3 + 2

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