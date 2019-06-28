【金曲獎2019】蔡依林發長文宣布不行紅地氈：沒有熱忱沒有興趣！

各大頒獎禮的紅地氈，向來是明星們的「第二戰場」，不少藝人都會出盡法寶扮靚扮型，務求留下耀眼的身姿，不過台灣藝人卻反其道而行，宣布自己不會出席周六（29/6）在台北小巨蛋舉行的「第30屆金曲獎」紅地氈。

Jolin於周四（27/6）曾在Facebook發帖提問：「不走紅氈，會怎樣？紅氈是誰發明的？給我出來」，當時有大批網友留言表示，對她的造型感到期待，結果過了一晚，Jolin於翌日（28/6）再發長文，稱自己不會出席紅地氈：「從昨天我就真在思考，走紅氈的意義是什麼？」她直言自己對紅地氈沒有熱忱，所以沒有興趣，但不去的話，自己又是否會害怕？怕的又是什麼？是否真實存在？

Jolin發長文宣布自己不會出席紅地氈。（Facebook@hoo.jcai）

自稱「任性姐」忠於自己

一連串的問題，令Jolin感慨萬分，她說：「入行以來，我不時會存有害怕不被愛、害怕不受歡迎、害怕不受肯定和認可，更害怕被遺忘的恐懼。於是，我盲目地，像被催眠般地，選擇躲在大人們的期望後頭，天真地認為，那才是對的、安全的、被愛的、成功的，甚至認為那就是真正蔡依林的樣子。」她直言，從未想過那些選擇到底是自己的，還是別人的，自己是否真的別無選擇。撇除別人的期望同規範，剩下的自己是什麼樣？是否依舊渴望傾聽屬於自己的聲音和熱忱？

對於種種疑問，Jolin總結：「我只知道，沒有熱情的我，將什麼都不是。」所以，她最終選擇忠於自己，稱自己是「任性姐」。

Jolin在文中坦言，自己也曾擔心不受歡迎，不被認可，被大眾遺忘等，好似失去了自我，所以冷靜思考一番之後，決定堅持自己。（Instagram@jolin_cai）

而一班粉絲也紛紛給予支持，笑言「好吧～那7個獎項準備七套上去領獎就好，我們不走紅氈了」、「姊就顛覆世俗眼光，穿身運動套裝走紅氈，照樣能驚艷眾人」、「就是喜歡任性的你！走紅氈，根本沒意思，別走，走上台拿獎就夠了」等，盼望Jolin可以攞獎。