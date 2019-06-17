蔡依林IG post美腳圖　點解會關羅志祥事？

今日（6月16日），蔡依林（Jolin）在個人Instagram上載了一張泡水圖以及另一張腳趾圖，向粉絲大派福利，並留言「Summer ~~~~」，似是慶祝炎夏的來臨！短短9小時已經吸引接近超過9萬人讚好！原本粉絲們都留言大讚Jolin的腳形和腳趾好，不過就突然出現了一個奇怪現象，竟然有多位網友tag小豬羅志祥的IG名，更有人留言謂：「我覺得羅志祥看到第二張（指腳趾）會先封鎖。」到底為什麼呢？

Jolin的靚相及幾個留言：

擊中小豬死穴

其實網友在「美腳」圖上呼喚小豬來看，並不是因為小豬是「腳控」或「戀腳癖」，恰好相反，小豬對別人的腳趾是「極度反感」！在大概7年前的台灣綜藝節目上，小豬曾經表達過這個不能看見別人撐開腳趾的「怪癖」，他說：「我覺得很噁，我會吐！」還表示即使演戲，他也會拒絕穿人字拖或露腳趾頭的造型。當大S徐熙娣問他可不可以接受會撐開腳趾的女朋友時，問題還沒說完，小豬就已經很激動的大叫：「分手！直接分了！」看見小豬對腳趾的敏感度有多高。

小豬還說：「我回到家是全祼，但還是穿著襪子的人！」（片段截圖）

難怪小豬這麼喜歡摀住鼻子拍照：