【大醬園】龔嘉欣疑遭懶蟲連累　捱到再度入院：有苦自己知

正忙於拍攝民初劇《大醬園》的龔嘉欣在IG發文稱自己因連續出現耳水不平衡的情況，更多次嘔吐而在昨晚（28日）再次入院，情況令人擔憂！但就有劇組人員爆料實情是有演員經常請假，連累龔嘉欣要捱義氣連續開廠，最後體力不支，病情加劇！龔嘉欣今午極速出院，更現身TVB準備繼續為劇集開工，並交代自己的身體狀況。

明顯消瘦不少的龔嘉欣就講道：「我噚晚收凌晨3點，之後即刻去醫院，今朝再出院。其實醫生唔建議咁早出院，但我冇辦法，工作已經排晒，如果我唔做影響嘅人好多，咁我覺得頂到咪繼續頂。（噚晚又暈又嘔？）係呀，直情似有咗咁。拍嘅時候我都好驚嘔落張地毯度，係咁同自己講唔可以嘔落張地毯度，如果唔係連唔到戲。一收工，真係飲啖水都嘔，少芸（郭少芸）都好好，有買杯熱檸蜜畀我，龔姐（龔慈恩）都有打畀我問我點。」

嘉欣稱不用擔心，好快拍完！（IG圖片/@kungkaty）

龔嘉欣閃電出院繼續開工！（黃欣華攝）

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近年龔嘉欣拍劇拍到搞到周身傷，但她就從來沒有冧廠：「我都幾捱得嘅，好似從來都冇試過唔返工，因為我盡量都唔想影響個製作，但有苦自己知。（會唔會想休息？）拍完呢兩個禮拜會休息呀，暫時唔拍劇住，休息幾個月，因為本來身體已經唔好。（但上緊位，怕唔怕有影響？）幾個月啫，但其實後面都有接咗啲工作，係呢幾個月啫。（暫時停工？）幾個月啫，唔好講到我以後都唔返。」

大熱天時拍民初劇的確好辛苦！（IG圖片/@kungkaty）

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雖然身體不適，但龔嘉欣繼續頂硬上，到今早出院才告知監製情況。至於問到有傳劇組有演員疑似拍得太辛苦經常請假，但龔嘉欣就表示所有演員都相處得好好。

成班都好FD！（IG圖片/@kungkaty）

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