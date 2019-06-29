湯赫度斯頓將首次亮相百老匯　舞台劇《背叛》將於9月5日公演

由Jamie Lloyd執導，英國男神湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）、Charlie Cox、Zawe Ashton主演的舞台劇《背叛》（Betrayal），在今年3月於倫敦西區Harold Pinter Theatre上演後，引起觀眾熱烈迴響，日前製作人宣布該劇將於紐約百老匯上演，這也是三人首次亮相百老匯。

《背叛》是英國著名劇作家、諾貝爾文學獎得主Harold Pinter的經典之作，講述一段因婚外情而破裂的婚姻，三名角色Robert、Emma與Jerry對於彼此關係的背叛，橫跨數年的情節交錯，引起對友情、愛情、家庭等種種不同關係的思考，湯赫度斯頓飾演Robert一角。而最引人注目的是，該劇是採用倒敘的手法演繹。

湯赫度斯頓、Charlie Cox、Zawe Ashton將首次亮相百老匯。（Marc Brenner/Marc Brenner Photography）

湯赫度斯頓憑藉出演漫威系列電影而圈粉無數，他曾於全球最著名戲劇學院之一的英國皇家戲劇藝術學院（Royal Academy of Dramatic Art，RADA）學習，演出過不少舞台劇，經驗豐富，無論影視抑或戲劇都能駕輕就熟，深受粉絲喜愛。

湯赫度斯頓將出演Robert一角。（Marc Brenner/Marc Brenner Photography）

Harold Pinter於1978年創作《背叛》，兩年後便由Roy Scheider、Raul Julia、Blythe Danner在百老匯出演；1983年被翻拍為電影，由David Hugh Jones執導，Jeremy Irons、Ben Kingsley以及Patricia Hodge主演。此後，還有兩次在百老匯演出，分別是2000年，由Juliette Binoche、Liev Schreiber以及John Slattery擔任主角，與2013年，Daniel Craig、Rachel Weisz、Rafe Spall出演，當中Daniel Craig同Rachel Weisz在現實中也是一對夫妻。

2019年版本將於8月14日預演，9月5日在紐約Bernard B. Jacobs Theater正式演出，為期17周。