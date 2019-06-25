《無間道》登陸南韓製作舞台劇版本　公開尋找韓版劉德華梁朝偉

香港經典電影《無間道》上映17年，該作品膾炙人口，紅遍中外，至今一句「三年之後又三年」無人不識！電影由梁朝偉、劉德華、曾志偉、黃秋生等人演出，就此再度掀起以間諜、臥底為題材的警匪片熱潮橫掃金像獎、金馬獎多個獎項。

其實在2006年馬田史高西斯導演將《無間道》翻拍成《無間道風雲》，同樣橫掃奧斯卡金像獎4個獎項。昨日（24日）韓國制作公司Shinswave方面宣布將會舉行《無間道》舞台劇版的招募，他們在2017年12已經取得了第一部《無間道》的製作版權，舞台劇最快會在2020年公映，更會將該劇帶到去東京、韓國、中國等亞洲市場，是一個規模十分龐大的國際計劃。

韓國搵緊下一個劉德華同梁朝偉啊！（Shinswave IG圖片）

演員要求：

1.滿18歲以上，懂唱歌、跳舞、演技

2.務必能出席所有練習以及海外演出

3.沒有任何出國問題

當日選秀內容包括：指定曲（檢查過的附加檔案／鋼琴伴奏）、指定舞蹈（現場溝通後進行）、指定演技（現場通知）

招募角色包括：

陳永仁、劉健明、黃局長、韓琛、李（女角色，Hi-Fi店老闆）、阿強（韓琛派行動隊長，全體人懷疑陳永仁時亦由始至終信任他、陳（劉健明男下屬）

新人演員同樣可以參加該次選秀。（劇照）

招募期間為6月24日至7月9日下午6時，通過第一輪資料審核的參加者，即可準備第二輪唱歌、跳舞、演技等測試，沒有特別附加條件，即任何人都可以參加！演出將於2019年10月在韓國以非公開形式試映，2020年初在日本東京進行初公映。

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