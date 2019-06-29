全美善自殺前4日毫無異樣　懷胎十月只見過老公兩次疑患抑鬱

今天（29日）韓國資深女演員全美善被發現倒臥在全州一酒店，送醫後證實不治。由於她曾出演《雲畫的月光》、《擁抱太陽的月亮》和《骨肉同謀》等多套人氣韓劇及電影，因此消息傳出後震驚不少劇迷，連帶今天下午的話劇演出亦宣布緊急取消。

全美善傳出死訊時，距離她的話劇《2天3夜與我的母親》演出只有約兩小時，由於事出突然傳媒及所屬公司Boas娛樂都未敢確定消息，一度有人以為消息誤傳。有網民提出，全美善4日前出席由宋康昊主演的新電影《國之語言》記者會時，笑容仍非常燦爛，更對鏡頭大擺心心。接受KBS電視節目《演藝家中介》訪問時，全美善也與兩位男主角有講有笑，完全沒有異樣，因此質疑輕生的說法疑點重重。可是根據全北警方剛公布的說法，表示確定CCTV後並無發現有人進出全美善的房間，排除他殺的可能。同時房間中亦沒有發現遺書，輕生原因繼續成謎。

《雲畫的月光》資深演員全美善被發現酒店自盡 終年48歲

全美善4日前出席電影記者會，仍無任何異樣。（fnstar）

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與丈夫結婚13年不美滿 全美善：大家都是工作狂

然而有網民發現全美善與導演朴尚勳結婚13年，可是生活並不算美滿。2012年，全美善在KBS綜藝節目《乘風破浪》上講到，由於彼此也是「工作狂」，因此結婚6年來與老公真正的相處時間只有約3個月，整天與他一起相處的日子只有新婚旅行的4天。她更講到：「就連懷孕期間亦只有見過兩次，由於一直無法與老公見面，經常有抑鬱的心情，我甚至要在網上搜尋玄彬和孔劉等美男演員的照片來看。」疑似因此而患上抑鬱病。童星出身的全美善，平均每年都會有3至4部作品推出，可見她對演技的熱誠。

全美善公司剛發表官方立場指，全美善平日也因抑鬱病而接受治療，沒想到傳來了悲傷的消息。希望大家為故人祈求冥福，亦不要傳播未經確認的謠言和消息。

全美善曾於2012年在KBS綜藝節目《乘風破浪》提及講與老公朴尚勳的關係。（Naver）