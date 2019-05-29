韓YouTuber宋讚養到台發展被騙　假經理人威脅拍裸照曾想自殺

韓國著名YouTuber宋讚養活躍於網上平台，擁有近20萬的訂閱率，人氣非常高。昨日（28日）他上傳一段影片，名為「一個真心想要留在台灣的韓國人，最後得離開台灣的故事」，講述他到台灣發展演藝事業後，被假經理人強迫拍裸照，以及被騙取金錢的經過，引來網民的關注。

宋讚養上傳的影片共長17分鐘，他講到2年前因想在台灣發展，於是在網上平台公開尋求經紀公司聯絡。恰巧一名自稱是韓國混血的網友，向宋讚養表示願意幫忙他，順理成章成為了他的經理人後，再假冒成經紀公司副總經理，讓宋讚養上當。經過一年後，發現不妥的宋讚養向公司提出「不想做」，但竟被威脅如果拒絕的話，公司能夠有足夠的能力讓他永遠無法在台灣發展，其後再被迫拍攝裸照和影片。一人分飾多角的假經理人，也對宋讚養進行洗腦，表示身在他鄉的宋讚養或有可能性命不保。

宋讚養拍片在網上公開在台灣的經歷，提醒其他同樣在台工作的外國人。（HimmTV截圖）

宋讚養親自剖白：

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宋讚養更講到假經理人不但威脅他，更利用了他的名義去做慈善騙取金錢，也用作非法的用途上。甚至後來，該名假經理人更主動去舉報宋讚養，指他在台灣接洽非法工作，令他現在再沒有辦法在台灣工作。幸好假經理人已被起訴，事情也即將告一段落。原來上年宋讚養曾接受台灣傳媒《ETtoday星光雲》的訪問時提及過有關事情，講到當時一想起家人就淚流不止，沒有膽面對父母。宋讚養亦知道不能輕易了斷生命，但卻又會問自己「有方法不像自殺的嗎？」坦言曾有自殺的念頭。

宋讚養現時因無法在台灣工作，已回到韓國。（IG/@himmsong）