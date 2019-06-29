范冰冰與李晨分手後首度北京亮相　狀態Fit爆小腹平坦零孕味

內地女星范冰冰日前宣布與李晨分手，正式結束4年情。兩人分別在微博發文，不過並沒有透露分手原因，只是表明已經從戀人回到朋友關係。不過外界一直議論紛紛，有傳兩人分手是因為冰冰懷孕，更指腹中BB的爸爸不是李晨。今日（29日）冰冰現身北京出席活動，分手後首度亮相的她笑容滿面，而且小腹平坦，用實際行動證明沒有懷孕。

范冰冰宣布分手後首度現身。（視覺中國）

范冰冰與李晨27日在微博宣布分手消息，結束4年情。（微博截圖）

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近日網上瘋傳幾張由監視器拍到的畫面，相中一位疑似冰冰的女人穿着寬鬆的碎花長裙，並戴着墨鏡和口罩相當神秘，從側面看她的肚子明顯凸起，孕味甚濃，但冰冰工作室很快就透過律師事務所發出聲明，澄清被傳懷孕一事屬嚴重失實的網絡謠言，將依法追究法律責任。

網上瘋傳因為冰冰懷孕而導致分手。（愛爆料的小仙女微博圖片）

而今日（29日）下午，身穿黑色連身裙的冰冰，戴着墨鏡、畫家帽到達活動現場，全程笑容滿面，更不時揮手同粉絲打招呼，心情大靚。而在活動正式開始前，原本身穿黑裙的冰冰換上一條白色連身裙，依然精神奕奕，身形亦一如以往，沒有傳聞中的肚凸凸。與一眾嘉賓影大合照時，冰冰還主動蹲下，完全不像一位孕婦，看來冰冰不止沒有被分手一事影響心情，更懶理外界的傳聞，依然狀態Fit爆！

身穿白色連身裙的冰冰依然精神奕奕，看起來並沒有傳聞中的肚凸凸。（范冰冰吧微博影片截圖）

冰冰狀態Fit爆！（范冰冰吧微博圖片）