【范冰冰李晨分手】李晨歷任女友逐個數　追掂女神竟靠同一招數？

內地女星范冰冰今日（27日）突然宣布與拍拖4年的男友李晨分手，兩人分別在微博發文，當中一句「我們不再是我們」證實已經從戀人回到朋友關係。冰冰和李晨在2015年公布戀情，冰冰還曾大方表示李晨是自己最後一任男友。作為冰冰在圈內十幾年來第一位承認的男友，李晨的情史都相當豐富！

范冰冰和李晨的4年情正式告終。（范冰冰微博圖片）

1. 李小璐

李晨的第一任女友就是李小璐，據知兩人在2002年合作拍攝《十三格格》相識相戀，李晨更曾經為了李小璐在大腿上刺了一個「璐」字。不過這段戀情只維持了五年。後來李小璐嫁給了賈乃亮，婚後生了一個女兒，但2017年底被爆出背着老公與嘻哈歌手PG ONE共度春宵，導致形象全毀。

據知李小璐是李晨的第一任女友。（李小璐微博圖片）

+ 3 + 2

2. 趙卓娜

李晨同趙卓娜在2007年參加內地節目《為愛向前衝》時相識並相戀，李晨還曾經送了一塊心形石頭向女方求婚，令趙卓娜相當感動。當年兩人郎才女貌，一度被譽為史上最浪漫甜蜜的一對情侶，但之後因為韓寒介入而分手。

李晨曾經送了一塊心形石頭向趙卓娜求婚。（網上圖片）

3. 迪麗娜爾

李晨與迪麗娜爾從2011年開始拍拖，但兩人拍拖不到一年就分手了。直到李晨和張馨予在一起後，張馨予在微博曬出李晨送給自己的一顆心形石頭，寓意愛情堅不可摧，但迪麗娜爾同樣曬出一顆心形石頭，並發文：「你是批發了一堆麼？」暗諷李晨用同樣的手法追過自己。

迪麗娜爾是一位模特兒。（網上圖片）

4. 張馨予

2012年7月李晨和張馨予被爆去完酒吧後一起返回住所，8月李晨在微博高調承認了張馨予的女友身份，並表示：「今後，天涯海角，有我相伴」。但在9月10日，張馨予發出一封分手聲明，承認兩人已經分手，從相戀到宣布分手只有20日，被網友稱為「最短命情侶」。張馨予去年8月宣布與軍官男友結婚，男方更在婚禮上甜蜜告白「妳就是我要的女人」，婚後生了一個囡囡，一家三口非常幸福。

張馨予去年同軍官男友結婚，郎才女貌十分合襯。（張馨予微博圖片）

+ 7 + 6 + 5

5. 范冰冰

李晨同范冰冰於2015年公開戀情，更在2017年冰冰的生日會上求婚成功，原本計劃去年年底舉行婚禮，但因為冰冰捲入逃稅風波，演藝事業跌落谷底，更在幕前消失近一年。期間李晨態度低調，對冰冰的事不願多談，惹來外界猜測兩人已經分手。直到去年10月，李晨才在微博發文「甭管多難，咱們一起渡過去」，可惜最後還是分手收場。

李晨同范冰冰曾經好Sweet。（微博圖片）