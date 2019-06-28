【范冰冰李晨分手】疑似冰冰懷孕凸肚照瘋傳　被包養消息愈傳愈烈

現年37歲的范冰冰與40歲男星李晨昨（27日）齊齊在微博宣布分手，正式結束四年情。當中兩人並沒有交代分手原因，只是講到明變回朋友關係，導致外界對他們分手一事有諸多猜測。其中盛傳得最厲害的是指范冰冰懷孕，網上更貼出幾張她腹大便便的照片，指出小孩的爸爸其實並不是李晨的，所以才導致他們分手。

范冰冰同李晨分手，正式結束四年情。（視覺中國）

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網上流傳的幾張貼圖是由監視器所拍到的畫面，圖中的疑似冰冰的女人穿着寬鬆的碎花長裙，又戴晒墨鏡、口罩相當神秘，從側面睇她的肚子明顯凸起孕味甚濃，而且該監視器畫面中的日期顯示為2019年6月19日，而剛好他們又在同月27日宣布分手，令不少人覺得就是因為懷孕了才急於分手。據指該小孩的生父並不是李晨，而是內地富商南京德基董事長吳鐵軍，他與范冰冰的關係非一般好，所以大家猜測這就是冰冰與李晨分手的主因。

網上瘋傳因為冰冰懷孕而導致分手。（愛爆料的小仙女微博圖片）

另外，有網友更曬出截圖對話指出，冰冰最近就是住在德基董事長吳鐵軍的房子中，她不時進出該房子都被同大樓的居民看見，為了進一步確實是不是范冰冰，他們有人還去調出監視器來看，當中有人說到：「懷孕了，她被藏起來了早就，肯定不是李晨的」﹑「有一次出入被看到了」，即時被人聯想起被包養。

眼見懷孕一事愈傳愈烈，范冰冰的粉絲團隨即在微博貼出她上半年的活動時間線，力證她絕無懷孕：「4月她去藏區做公益，輸液、吸氧不斷；5月時，她出席活動，腳踩高跟，衣着蕾絲透明內搭；6月時，她外出身着束腰衣，不久前拍攝雜誌，完成妝髮吃工作餐，依舊不忘減肥事業，吃着減肥餐，拍攝路透身着緊身包裙和細尖高跟鞋。」言語中就是指她這一些舉動根本就不是一個孕婦所為，請大家不可輕信傳聞。

網友晒出對話截圖指出冰冰懷孕。（YAYA七秒記憶微博圖片）

除了粉絲團發起返擊強烈譴責之外，冰冰亦都忍無可忍透過工作室發出聲明，指出所謂的「包養」﹑「懷孕」﹑「結婚」消息均屬失實謠言，他們將依法追究謠言的散佈者，包含轉載者他們一律不放過：「造謠可恥，大家散了吧。」