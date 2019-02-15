鄭敬基爆拍拖後性情大變　梁靖琪鍾情男友有愛心

梁靖琪（Toby）早前與拍拖年多的圈外男友Jon，早前「孖公仔」到柬埔寨探訪曾被賣到妓寨的女孩，日前更舉行座談會喚醒各界關注柬埔寨雛妓問題，邀得鄭敬基夫婦及鍾麗淇到場支持。

活動上，鄭敬基指Toby受男友影響而「性情大變」，笑說：「今日是接受Toby邀請，但其實我來的目的是『八卦』，因為自從她認識這個男友後，好大轉變，我好想知道點解她這麼投入今次的慈善工作。」而鍾麗淇跟Toby同是「七魔女」中的好姊妹，一定會到場支持：「覺得今日活動好有意義，暫時我都是買產品，捐錢給AIM先。」

梁靖琪請來鄭敬基與鍾麗淇撐場，更慘遭爆料。

Toby希望為悲慘兒童出一分力、借生命影響生命，她透露今年十月將與男友再到柬埔寨探訪，期望以二人的力量能夠為這些小朋友帶來少許改變：「今年亦會幫國際慈善團體AIM（Agape International Missions）搞大型籌款活動，到時一定會大量『碌卡』叫多些圈中朋友支持。（會否叫好姊妹佘詩曼？）一定會，但阿佘應該好忙。」

提到鄭敬基指她認識男友後有大改變，Toby指在不同時期會遇上不同的人，希望能雙雙為小朋友盡一份力，改變小朋友的未來。直言喜歡小朋友的Toby未知會否與男友盡快拉埋天窗？她說：「結婚順其自然吧，暫時大前題要搞好今年的大型籌活動先。」

梁靖琪與男友感情穩定，齊齊專注於慈善暫時將感情事放在一旁。

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