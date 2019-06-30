【逃犯條例】林秀怡IG發帖悼死者　籲珍惜生命：好多人努力生活緊

林秀怡今天（30日）以過來人身份出席「不離不棄」活動。這活動是想分享家中若有病人，有時候「照顧者」壓力太大要怎麼解決的問題。而秀怡一直與母親相依為命，其母去年因為患上子宮頸癌需要急切做手術，為此她花光了60萬積蓄，極之孝順。

秀怡說到當時照顧患病的媽媽，很感謝男朋友在身邊無微不至的照顧。（梁碧玲攝）

因母患病而了解照顧者心情：壓力好大！

秀怡慶幸母親現時身體已痊癒，但當回想起照顧母親那段時候其實壓力很大：「我因為媽媽件事情發生之後，我開始了解照顧者心情，因為其實大部份人覺得被照顧者先會大壓力，但係經歷完照顧人個位都要承受好多心理壓力。當時一開始好崩潰，去到中段又好攰，每日真係瞓唔到，我每晚瞓時候成日都好驚媽媽睡夢中離開，然之後我成日扎醒就會行入佢間房睇下佢，所以心理壓力同精神壓力都好大。」

秀怡當初也有懷疑自己患上情緒病，不過她透露這些思緒很快的一閃而過，因為本身自己比較正面。（梁碧玲攝）

談及再有人因反修例墮樓 希望大家珍惜生命

周六（29日）晚上一名少女在大廈梯間留下反對「《逃犯條例》修訂」的字句和遺言後墮樓身亡，令港人心情沉重和心痛。一向有留意民生的秀怡昨天網上也發布了一張全黑照片悼念，她說：「政治方面我唔講太多，但係我希望每一個人覺得好攰時候真係要搵人傾訴，同埋希望大家珍惜生命，因為好多人都努力生活緊，希望大家真係要搵人傾傾。」