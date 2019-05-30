【婚姻合伙人】林秀怡真身上連登　大膽回應網民：講咩都冇乜所謂

林秀怡（Kirby）周三（29日）與電視劇《唐人街》一眾演員及工作人員進行收工飯聚，談起正在熱播的電視劇《婚姻合伙人》，林秀怡在劇中飾演施嘉露，是貝競枝（高海寧飾）的好朋友。隨著劇集的討論度越來越高，林秀怡亦隨之入屋，令到更多觀眾開始認識她，Kirby說：「開頭冇諗過呢套劇有咁多人支持，好開心而家有咁多人鍾意，大家都冇話有好多惡言出嚟，多謝大家口下留情！」

林秀怡在《婚姻合伙人》中憑施嘉露一角成功入屋。（陳志嵐攝）

林秀怡在劇中與陸永是一對歡喜冤家，及後二人更會發展成一對情侶，二人之間打打鬧鬧的戲份引來不少笑聲，Kirby說：「我超級多謝陸永，因為呢個對手令啲笑位係更加升級咗。我哋拍嘅時候完全唔尷尬，唔知點解佢完全唔當我係一個女仔！有記者問佢揸我Pat嘅時候係咩感覺，佢話：『點解我哋拍嗰時我完全唔覺係個Pat？』即大家只當佢係一嚿肉，同揸手臂一樣！」

林秀怡與陸永之間的化學反應十分逗趣。（劇集截圖）

在劇中林秀怡與陸永有一場浴缸戲，Kirby身穿吊帶喱士睡衣上陣，被指甚是性感：「其實嗰場戲我都特登揀咗件比較多布嘅衫，因為我驚電視尺度唔出得街，好彩最後都過到。」Kirby不時都會在個人社交媒體展示傲人身材，被問到會否想拍多些性感戲份，她就笑說：「我應該行唔到性感路線，因為我又稍為肥啲啦，又似啲男人啦，行唔到索女路線。」Kirby又直言自己能接受的性感尺度：「到到都露得，就唔可以露手臂同肚腩！（真係到到都露得？）都還可以，點嗰啲就梗係遮住，其他都OK！」

林秀怡可接受的性感尺度很高！（劇集截圖）

林秀怡最近又化身網民，親自到討論區連登回應網民意見：「其實我一直都有睇連登嘅留言，睇睇下就見到高Ling（高海寧）出現，佢又叫埋我一齊上去傾，我就開始覆大家嘅留言。過程中都開心嘅，見到啲話我好核突嘅留言，我就會覆返話：『唔好咁啦，俾下面睇下啦！』好似大家都開心啲，就少咗唔好嘅留言！」關於留言比較大膽這件事，林秀怡大方回應：「我都係時下年輕人嚟，佢哋講得出我就答得出，大家都喺網絡世界，應該講咩都冇乜所謂，盡量唔好人身攻擊就OK。」

林秀怡在網上留言大膽！當有網民說要J她，她留下一句：記住抹返！（陳志嵐攝）

林秀怡在《婚姻合伙人》算是第二女主角色，但及後都是演配角居多，Kirby就說自己並不會因為角色戲份的多少而不高興：「其實喺呢行都習慣咗，可能上一套劇有啲對白講嘅，下一套劇就可能係路人，都習慣咗呢種模式；希望嚟近嘅每個角色我都盡量做好佢，希望多啲人留意到我。」Kirby又表示自己喜歡演喜劇：「鍾意拍喜劇因為拍嘅時候開心、睇嘅時候開心、人哋睇到都開心，我好鍾意呢種感覺。」