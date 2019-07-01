【復仇者聯盟】Marvel女英雄同迪麗熱巴撞樣　曾一擊粉碎狼人心臟

Marvel的《復仇者聯盟》系列，開始由新一代接棒，而有色人種、女性英雄也是未來的大方向，而除了黑寡婦、Marvel隊長因為甚受歡迎而開拍獨立電影外，Marvel宇宙其實還有多位女英雄，其中有位一直被忽略，卻是能力超強，曾粉碎狼人心臟、擊敗磁力王，她就是震波女(Quake)，而在美劇《神盾局特工》中，由中美混血兒汪可盈(Chloe Wang)飾演，更有網民發現她19歲時，竟然跟迪麗熱巴撞樣，在內地民選女英雄中，更是排名第一位。

中美混血女星汪可盈，在《神盾局特工》中飾演女主角Skye，綽號震波女。（Chloe Bennet ig圖片）

看過美劇《神盾局特工》的觀眾，對女主角Skye相信不會陌生，她擁有製造地震的能力，所以又名震波女(Quake)，由中美混血兒汪可盈演出，在芝加哥出生的她，父親是美籍華人Bennet，15歲時搬到中國跟祖母生活，在上海及北京等地學習普通話，並開始其歌唱事業，原來汪可盈父親是投資銀行的理財顧問，他認為中國商機處處，女兒學好普通話，將來就算演藝事業未如理想，也可以改為從商。

汪可盈樣子甜美，而且說得一口流利普通話。（Chloe Bennet ig圖片）

以下是汪可盈高清靚相：

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汪可盈在2010年回美發展，翌年推出單曲《Uh Oh》，有中英文版本，又在韓國男團BIGBANG的歌曲《TONIGHT》MV擔任女主角，但早期她的演藝事業確是停滯不前，雖然她的混血樣子甜美，但中國姓氏卻令她被歧視，無奈下將Chloe Wang，改做Chloe Bennet，隨即獲得接拍《神盾局特工》擔當女主角。隨著荷里活電影紛紛打入中國市場，今年汪可盈再次到內地發展，而她說得一口流利普通話，加上是中美混血兒的優勢，在今年的民選Marvel女英雄中，她更加壓黑寡婦及紅女巫排名第一位。

汪可盈飾演的震波女，在漫畫中曾粉碎狼人心臟，又擊暈磁力王，戰鬥力強勁。。（劇照）

在內地迅速走紅的汪可盈，以前的作品再次成為焦點，而有網民發現她19歲時，為BIGBANG MV擔任女主角時，外貌酷似現時在內地爆紅的迪麗熱巴，二人也是輪廓深邃，五官精緻，笑容甜美。以往電影作品未有震波女份，但現時汪可盈在內地甚受歡迎，加上震波女在漫畫版中，曾有粉碎狼人心臟、擊敗磁力王的強勁戰鬥紀錄，加上她是神盾局局長Nick Fury的左右手，在局長及黑寡婦以外，第3個擁有神盾局十級安全權限的人，下一波的Marvel女英雄電影，隨時是震波女(Quake)，粉絲要密切留意。