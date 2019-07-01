【多圖】泰美女教師愛的抱抱　高顏值激似女星平采娜

老師的一言一行，往往會影響到學生的成長，而泰國一位女老師，每天都會給學生愛的抱抱，學生在如此氛圍下，學習特別用功。該段溫馨的抱抱畫面，在網上曝光後，隨即有幾百萬人點擊，不少網民留言大讚該名老師，又說很想做她的學生，而且該名女老師更被網民迅速起底，在Facebook還有不少私生活照片，仙氣滿溢。

入課室前給美女老師愛的抱抱，讀書都特別勤力。（Nattaya Nat fb影片）

老師仲有擊掌、握手、碰拳等給學生選擇。（Nattaya Nat fb影片）

在進入課室前，老師跟學生的互動，拉近彼此的距離，對學生無疑有很正面的影響，而泰國一名小學女教師，就模仿外國老師跟學生擊掌才進入課室，而她更進一步加多了互動的選擇，除了擊掌外，還有握手、碰拳，當然最受學生歡迎是「愛的抱抱」，而老師亦將短片放上網，令她成為人氣網紅老師，網民大讚老師有愛心，又指如果小時候的老師像她，肯定每日都會準時返學，能夠獲得網民的擁戴，皆因該名老師百分百是明星臉，靚到Dum一聲，還激似泰國女星平采娜。

Nattaya Nat樣子有點似混血兒，仙氣逼人。（Nattaya Nat fb圖片）

以下是美女老師Nattaya Nat 的高清靚相：

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網民迅速將該名老師起底，原來她是25歲的Nattaya Nat，在泰國Banpruewai School擔任老師，而愛的抱抱讓她一夜爆紅，卻是始料未及。在她的Facebook還有很多靚相，顏值超高，除了平時返學校教書時較為斯文端莊的服飾外，私底下她仍然保留了一顆少女心，愛打扮及穿上時尚流行的衣服，簡單妝容已經充滿仙氣，說她是明星也不為過，如果將來放下教鞭，在演藝圈也大有前途。