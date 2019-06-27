【蜘蛛俠：決戰千里】內地小說掀版權爭議　蜘蛛俠最大敵人登場　

隨著《復仇者聯盟4：終局之戰》中，鐵甲奇俠、黑寡婦等超級英雄相繼陣亡，故事亦開始由新一代接棒，而新上映的《蜘蛛俠：決戰千里》，就會講到湯賀蘭因為恩師東尼史達離世，受到沉重打擊，同時要面對新敵人神秘客(Mysterio)的威脅。但講到《蜘蛛俠》在內地的最大敵人，其實是一系列的侵權問題，更有多位內地作者推出不同版本的蜘蛛俠故事，隨時成為內地開拍蜘蛛俠電影的劇本，甚至推出中國蜘蛛俠。

神盾局局長搵蜘蛛俠幫手，對付來自多重宇宙的威脅。（劇照）

中國蜘蛛俠聽落好像天方夜譚，但有過日本特攝片「鹹蛋超人」(內地版稱作奧特曼)被內地侵權翻拍，之後還有續集的前科，《蜘蛛俠》這個強大IP，絕對是一口大肥肉，而內地的多位小說作家，已紛紛推出以蜘蛛俠為藍本的小說，由故事主人翁被蜘蛛咬到，再擁有特殊能力，製作蜘蛛絲噴射器，基本上跟美版蜘蛛俠一模一樣，內地小說包括有《變身蜘蛛俠》(作者太上布衣)、《漫威之神眼蜘蛛俠》(作者紫血荊棘)、《漫威之我的女兒是蜘蛛俠》(作者六個橙子)、《都市：蜘蛛俠》(作者心曠神怡)，完全視版權如無物，但遺憾是以往也曾有過外國品牌入稟控告被內地商人侵權，最終卻是敗訴的例子。

神秘客一直是漫畫內蜘蛛俠的敵人。（劇照）

下圖是《蜘蛛俠》內地多個版本小說：

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電影中神秘客擺明利用蜘蛛俠。（劇照）

內地的《蜘蛛俠》系列小說，除了出現蜘蛛俠，甚至有雷神、鐵甲奇俠等《復仇者》經典角色登場，但作者卻指故事及人物純屬虛構，如有雷同，純屬巧合，切勿模仿，內地超級英雄小說侵權後，再進一步叫人不要模仿，行徑相當諷刺，更搞笑是在部分作品的簡介內，指中國蜘蛛俠比外國版更加強大，將來有投資公司開拍中國蜘蛛俠半點也不出奇，甚至跟這些內地作者購入小說版權，而蜘蛛俠故事的版權誰屬，隨時引起新一輪的爭抝。