Ed Sheeran保鑣同《這個殺手不太冷》主角撞樣　火速吸納百萬粉絲

現年28歲的英國天王Ed Sheeran出道至今人氣有升無減，於2017年推出歌曲《Shape of You》及冧爆情歌《Perfect》紅爆全球。早前英國星期日泰晤士報（The Sunday Times）公佈2019年最賺錢的名人排行榜，Ed Sheeran成為了「30歲以下最吸金的音樂人」冠軍。其實除了人紅、歌紅、頭髮紅之外，Ed Sheeran的貼身保鑣Kevin Myers都非常受歡迎，在Instagram竟然有100萬Followers，成為網紅！

Ed Sheeran跟保鑣Kevin Myers感情很好（IG圖片/@securitykev）

據知Kevin Myers於2015年開始擔任Ed Sheeran的保鑣，更同時兼任私人助手，全天候貼身侍候這位國際巨星。因為朝夕相對的關係，兩人的感情已經超越了好朋友的關係，而Kevin Myers在個人Instagram除了稱呼Ed Sheeran為「寶貝」及「Ed Sheeran背後的男人」。對於保鑣這個職業，相信大家都會覺得他們形象比較冷酷，曾擔任軍人的Kevin身形魁梧，外表跟經典電影《這個殺手不太冷》的Jean Reno很相似，但原來他私下非常幽默，更經常出賣老闆，上載Ed Sheeran的搞笑照片。

點擊下圖看兩人的搞笑互動！

Kevin在個人Instagram經常上載大家在螢幕看不到的Ed Sheeran，同時看到他非常貼地及沒有架子，絕對是一個非常好的老闆。另外，Kevin還在IG稱呼自己為「Legend」（傳奇），簡直充滿自信，更經常幫老闆宣傳新歌新專輯，而Ed Sheeran亦會陪Kevin一齊癲，但相信粉絲就是喜歡他夠真性情和風趣幽默。