與Katy Perry反面5年拍MV大和解　Taylor着薯條衫原來有意思

美國樂壇天后Taylor Swift繼2017年的專輯《Reputation》後,日前接受外國傳媒報道時,宣佈相隔兩年後將於8月23日推出全新專輯《Lover》。上月Taylor發布了跟樂隊Panic! At The Disco的主音Brendon Urie合唱的歌曲《Me!》後,周一(17/6)又推出了另一首新歌MV《You Need To Calm Down》。今次的MV獲一班圈中好友,包括「死侍」Ryan Reynolds、Ellen DeGeneres、Ciara等力撐,更有「死對頭」Katy Perry現身,兩人更變裝成漢堡包同薯條擁抱,除了這場「世紀大和解」之外,新MV亦暗藏4個彩蛋!

5年前因爭舞蹈員而緣由 漢堡包同薯條裝跟Met Gala有關

其實Taylor Swift跟Katy Perry出道開始就已經是閨密,Taylor更曾公開表示非常欣賞對方。直至2013年Taylor舉行巡迴演唱會《The Red Tour》,她聘請了三位原本是屬於Katy的舞蹈員。數月後,Katy亦要舉行世界巡迴演唱會,所以Katy就邀請那三位舞蹈員歸隊,兩人就因為舞蹈員事件而反面,Taylor為此特別寫了《Bad Blood》這首歌唱衰對方,其後Katy亦以《Swish Swish》一曲反擊。

不過去年5月,Katy親手寫了一封道歉信給Taylor,兩人才重拾友誼。在MV的尾段,身穿薯條裝的Taylor慢慢走向,穿上在早前Met Gala現身的Moschino漢堡包裝的Katy,牽手後開心相擁。其實是代表漢堡包必定要配上薯條,兩人已經放下所有怨恨,是2013年後兩人首次公開地合作和好如初。

好性感啊!(影片截圖)

暗串特朗普在Twitter發文攻擊同志

Taylor Swift一向都非常敢言,亦會借歌曲去傳達不同訊息,今次《You Need To Calm Down》也不例外。其實歌詞亦暗藏玄機,歌曲以「You are somebady that I don't know, but you're takin' shots at me like it's Patrón. And I'm just like, damn, it's 7AM. Say it in the street, that's a knock-out. But you say it in a Tweet, that's a cop-out.」作開首,Taylor想表達的就是早上7點就有人想偷拍她,更借在社交網站Twitter貼文來對她作出惡意攻擊。不少歌迷聽完新歌後,都認為Taylor是在暗串美國總統特朗普(Donald Trump),因為對方經常在Twitter發文抒發情感或批評事物,其中不少都是在攻擊同志平權,難怪同志平權支持者Taylor會對這些言論反感。

13是Taylor的幸運數字(影片截圖)。

手錶暗藏「13點」 是Taylor的Lucky Number

如果大家有細心留意,在MV的開首,Taylor在看手錶的時候,錶面上有13點的出現。正常的手錶根本不存在13點,而今次Taylor決定加入13點的原因,就是「13」是她最喜歡的數字。2017年Taylor接受外國傳媒時曾經透露,13是自己的幸運號碼,而《Fearless》及《1989》這兩隻專輯都收錄了13首歌曲,自己更是在13號出世,生命中巧合地有很多關於13的事發生:「我首張專輯在13個星期就奪得金唱片,我第一首歌的前奏是13秒,每次我奪獎,我都坐在第13行或第13個座位。基本上,每次13這個號碼出現,都會有好事發生。」

向《律政可人兒》致敬

在MV中,Taylor有很多不同的造型,而其中一個就是向經典麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon)主演,在2001年上映的電影《律政可人兒》(Legally Blonde)致敬。片中見到Taylor紮起馬尾,戴上太陽眼鏡,穿上粉紅色高腰復古比堅尼,外面披上桃紅色毛毛外套,手持一杯雞尾酒躺在水泡上,還原了麗絲韋花絲潘在電影中的經典畫面。

撐同志平權運動(影片截圖)

力撐LGBTQ平權為性小眾發聲

Taylor一向都支持同志平權,在MV中除了到處都看到彩虹(代表LGBTQ的旗幟顏色)的出現,更邀請到支持同志平權的藝人為MV做嘉賓,例如Ellen DeGeneres、真人Show節目《粉雄救兵》(Queer Eye)五位男主持Bobby Berk、Karamo Brown、Jonathan Van Ness、Antoni Porowski、Tan France,還有變裝表演家Rupaul等,齊撐LGBTQ運動。另外,Taylor亦經常公開支持LGBTQ人士,更指責在社交平台上惡意攻擊小眾的人們,更希望大家能夠互相尊重及傳遞大愛的訊息。

點擊下圖看更多MV照片!