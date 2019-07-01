【逃犯條例】劉美君FB三度轉相　網民留言罷睇ViuTV《全民造星》

政府擬修訂《逃犯條例》引起社會廣泛爭議，雖然早前宣布暫緩草案，但仍未平息民憤。昨日（30/6）有不少藝人出席撐警集會，而歌手劉美君（Prudence）在Facebook專頁的Cover photo換上寫有「阿Sir我撐您 We Support HK Police」字樣的照片，因為有大批網民留下負評而轉相表示立場沒有變，亦不理會政治，只是不支持欺凌。不過Prudence昨晚又再轉相，換上「PEACE」字樣的圖片。

劉美君新相（FB截圖）

上載照片後，Prudence留言表示：「I'm sorry if I haven't made myself clear enough. I believe there are good people in the police force and we need them to protect the citizen. But I do not support those who use violence or excessive force. 我支持警方保護我們，法治基石；但同時作為一個人一個母親，反對警察過份使用武力（大家都係香港人，你地唔好對峙啦！）」不過有不少網民完全唔Buy，還瘋狂爆粗留言鬧爆Prudence，更表示「希望不會在ViuTV再見到你！」、「再有你出現，我決定罷睇」、「咪X畀我喺ViuTV見到你！」、「請遠離Mirror，不要影響大好前途嘅年青人」。

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