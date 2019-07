【逃犯條例】劉美君FB三度轉相　網民留言罷睇ViuTV《全民造星》

政府擬修訂《逃犯條例》引起社會廣泛爭議,雖然早前宣布暫緩草案,但仍未平息民憤。昨日(30/6)有不少藝人出席撐警集會,而歌手劉美君(Prudence)在Facebook專頁的Cover photo換上寫有「阿Sir我撐您 We Support HK Police」字樣的照片,因為有大批網民留下負評而轉相表示立場沒有變,亦不理會政治,只是不支持欺凌。不過Prudence昨晚又再轉相,換上「PEACE」字樣的圖片。

劉美君新相(FB截圖)

上載照片後,Prudence留言表示:「I'm sorry if I haven't made myself clear enough. I believe there are good people in the police force and we need them to protect the citizen. But I do not support those who use violence or excessive force. 我支持警方保護我們,法治基石;但同時作為一個人一個母親,反對警察過份使用武力(大家都係香港人,你地唔好對峙啦!)」不過有不少網民完全唔Buy,還瘋狂爆粗留言鬧爆Prudence,更表示「希望不會在ViuTV再見到你!」、「再有你出現,我決定罷睇」、「咪X畀我喺ViuTV見到你!」、「請遠離Mirror,不要影響大好前途嘅年青人」。

點擊下圖看網民留言: