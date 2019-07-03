【多圖】出道作負皮曾多過Bieber　Rebecca Black新MV超級養眼

雖然香港也有「負皮王」，但比起Justin Bieber這位國際級王者，絕對只是小巫見大巫，因為YouTube上最多負評的MV便是Justin Bieber的《Baby》。不過，這個MV便非由頭帶到落尾，因為Rebecca Black在2010年推出的《Friday》曾經一度超越加拿大小天王的「神作」，而這個「佳績」更維持了79日，截至現時為止已經獲得350萬負評，相當犀利。

《Friday》MV由Rebecca Black的母親出資4000美元拍攝，而歌曲推出後不久即被樂評人評為「史上最難聽歌曲」，甚至有人因為覺得MV太難頂向Rebecca Black發出死亡恐嚇。（《Friday》MV畫面）

醜小鴨變天鵝

為什麼《Friday》MV哪麼多負評？最主要都是歌曲難聽、低成本畫面令人尷尬，而當年14歲的Rebecca Black亦不算上鏡，臉上的大暗瘡更是礙眼。不過，今日的Rebecca Black已經不是醜小鴨，更搖身一變成為了身材出眾、樣子可人的美少女。

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新歌MV超養眼

Rebecca Black並沒有因為當年《Friday》的負評不斷而放棄了歌手夢，愈挫愈勇的她幾乎每年都會推出新歌，靠獨特聲線、一流唱功完美洗底。繼今年年初推出洗腦歌《Anyway》後，她在6月28日亦在自己的YouTube頻道上載了新歌《Do You?》的MV，片中更有她以性感裝扮亮相，非常誘人。

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