Sophie Turner同老公再於巴黎舉行婚禮　現場擺滿白鮮花超浪漫

憑HBO神劇《權力遊戲》中飾演Sansa Stark一角而人氣急升的Sophie Turner繼上月跟男友Joe Jonas在拉斯維加斯結婚，於昨日到法國巴黎Château de Tourreau莊園再舉行童話式婚禮。日前Sophie Turner就在Instagram上載了一張背景為巴黎鐵塔的照片，相中Sophie跟Joe Jonas非常甜蜜。

好Sweet啊（Sopie IG/@sophiet）

據外國傳媒報道，一對新人早於一星期前就到達法國南部，並舉行了婚前派對。今次的婚前派對和婚禮只邀請了親朋好友出席，而在派對上，一眾出席的親友均穿上全白色。而婚禮當日Joe Jonas弟弟Nick Jonas跟穿上粉紅色印度傳統服裝的太太Priyanka Chopra都有出席，現場就放滿了白色鮮花和蠟燭，不過保安非常嚴密，所有外人都不得接近場地90英畝。

另外，在《權力遊戲》中飾演Sophie妹妹的Maisie Williams就擔任伴娘，Maisie跟男友Reuben Selby都染上粉紅色髮色現身。有知情人士透露，婚禮邀請了100位親友出席，一對新人除了飲酒慶祝還有跳舞，而Sophie亦不停跟家人和伴娘拍照，場面浪漫又溫馨。