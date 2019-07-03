【港姐2019】大熱蔡嘉欣面試棄淘寶轉攻ASOS　 Mina着名牌顯氣質

TVB年度盛事《2019香港小姐競選》今日（3日）進行複選，由首輪面試中脫穎而出的49名後選佳麗繼續悉心打扮，務求以最佳狀態示人，讓評判留下深刻印象。繼早前不少後選佳麗被發現面試戰身購自內地網購平台淘寶後，今次的大熱佳麗大多都下重本轉攻外國網站及名牌，讓我們一同來大格價吧！ 攝影：葉志明、陳順禎、梁碧玲

被視為大熱的YouTuber 25歲蔡嘉欣（Kayan）外表清秀，畢業於香港理工大學紡織及製衣系，IG有超過10萬粉絲，絕對是今屆參選佳麗中的「人氣王」！在首輪面試中，她就被發現身穿購自淘寶的戰衣去面試，價值 ¥349元。而這次她身穿的白色單肩荷葉邊就是轉攻英國平價網站ASOS，價值$370，仙氣十足！

白色簡約款出戰！

價格同淘寶差唔多！（ASOS截圖）

點撃下圖重溫首輪面試！

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而馮盈盈在港大的同系師姐25歲的楊慧敏（Mina），因樣子甜美即成大熱！曾在國泰港龍航空任職空姐的她就相當揼本，以RED Valentino2019的春夏款連身裙出戰，原價美金$650（約港幣$5068）。

左手邊！

減緊價喎！（RED Valentino截圖）

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另一大熱門楊詠彤（Katy）178cm的身高是全場之冠，好搶鏡。今年只有23歲，已在IG擁有超過2萬followers，身高足以令她成為模特兒，所屬model agency為Model Genesis。她這次就以淘寶戰衣出戰，性感連衣裙價值¥ 178.00。

Katy就繼續以淘寶出戰！

好性感！（淘寶截圖）

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