【任噏亂評】次圈49位佳麗出現三甲份子　三個都有一個共通點

2019年度香港小姐競選今日進行第二輪面試，如果第一輪139位參賽者係「各有特色」，今次減到49位總算叫做「正正常常」，不如先睇睇有邊49位入咗圍先喇！

大熱蔡嘉欣當然有入圍。（陳順禎攝）

+ 43 + 42 + 41

在初選已經人氣高企的KOL蔡嘉欣Kayan，不停被揭發「黑歷史」，不過她在次圈接受訪問的時候，表示自己在網絡界多年，早已習慣這些流言蜚語，更感謝網民的留意，答覆相當大方得體。蔡嘉欣樣貌身材佼好，學歷亦是本地大學畢業，加上口才了得，似乎成為大熱門是理所當然的事。不過，她卻有一件事令她難以奪冠，就是形象相當之差，進入次圈綽綽有餘，但要入三甲就不用想了，除非之後有大逆轉吧。

蔡嘉欣Kayan身形相當高佻。(IG@蔡嘉欣)

+ 9 + 8 + 7

至於三甲人選，港姐話明美貌與智慧並重，樣當然是重點，而根據近年幾的往績，除了麥明詩學歷比較誇張，其他冠軍都是大學學士左右的學歷，要看智慧，唯有看口才。口才也有分轉數快、大方等方向，前者明顯是馮盈盈那一類，後者就像是雷莊𠒇這一種。以下，就為大家估一估三甲人選，三位有一個共通點，都係咁高！

第一位入選的就是黃嘉雯 Carmaney（曾用藝名湯洛晴），點解佢會入選？首先，佢上年曾代表香港出戰國際小姐，雖然無功而還，但至少得到選美經驗。其次，樣貌外形既然選得國際小姐，當然已經合格有突，而且曾經在hktv和有線擔任過節目嘉賓，見過大場面，口才不會輸蝕，絕對係頂頭大熱。

Carmaney曾經參加過國際小姐。(IG@Carmaney)

+ 10 + 9 + 8

第二位人選會是楊詠彤（Katy），Model出身的她擁有178cm的身高，樣子超級甜美，美貌方面絕對冇問題。當面對記者的提問時，雖然略為怕羞，不過對答尚算流暢，所以亦要將她列為熱門人選。

Katy對腳相當之長。(IG@Katy)

+ 11 + 10 + 9

第三位名叫王菲，與歌手王菲同名，模特兒出身，曾拍攝大眾財務廣告，於公開大學修讀電影系。就咁睇樣，係四十九位參賽者當中，仙氣最橫溢就係佢，所以一定要預埋佢！