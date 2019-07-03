【港姐2019】90個參賽者被Out　呢3位靚女都入唔到圍？

2019年度香港小姐競選今日（3日）進入複試，首輪的139位參賽者中只剩下49位，即是有90人被淘汰。而未能順利進入第二輪面試的參賽者中，其實有不少質素不錯，更被視為大熱的靚女，可惜最後未能入圍。一起來看一下有哪些參賽者被Out！

Crystal眼大大面尖尖，竟然未能入圍。（資料圖片）

現年24歲，被譽為「銀行之花」的朱愛珊（Crystal）在首輪面試時甚為搶眼，外表清純加上甜美笑容，仙氣十足。當時被問到為何參選港姐時，她表示：「好想挑戰自己，去認識自己更加多，同時可以代表香港做一啲事。」想不到最後未能入圍，十分可惜。

Crystal有翻版吳千語之稱。（IG@Crystal）

+ 8 + 7 + 6

上次以一身全黑露背連身裙示人的19歲王彥人（Brittany），擁有一身健康古銅色膚色，長髮飄飄，非常性感。自小在美國長大的她，在南加州大學主修商業管理，但完全不懂廣東話。此外Brittany的左右手都有紋身，分別代表父母及門牌號碼。未知是否因為語言同紋身的問題，Brittany也被Foul。

Brittany Wong首輪面試時穿黑色露背連身裙，成功吸睛！（資料圖片）

+ 7 + 6 + 5

現年25歲的CaCa Lam去年在英國倫敦大學碩士畢業，完成風險管理學位後回流香港參選港姐。一向注重健康生活的CaCa，每星期都堅持做運動，保持良好習慣，她更直言：「自己本身好鍾意演戲同唱歌，想藉着今次機會去認識自己，明白到今次參選係一個好大嘅挑戰，不過對我嚟講相信冇問題，因為我有玩過跳降傘，相信一定克服到。」可惜在第二輪面試未能見到她的身影。

25歲的Caca在倫敦大學碩士畢業。（資料圖片）

+ 5 + 4 + 3

相信大家對呢位參賽者印象好深刻……（資料圖片）

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